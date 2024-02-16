《油電股》用電需求增 大汽電營運拚增雙位數

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】大汽電(8931)元月營收創下5個月以來高點，而台電電價審議委員會可能透過增資與電價上漲改善台電虧損問題，加上今年受惠國內用電需求增加，可望帶動大汽電營運成長，法人預估大汽電今年獲利將雙位數成長，EPS可望優於去年。法人給予大汽電Buy的投資建議，目標價升至60元。大汽電周五股價衝上50元大關，量增登上兩個月高價。

大汽電2023年營運主要受國內用電需求降低，加上2022年台電修正汽電共生電能措施的基期影響，大汽電2023年營收27.17億元，年減5.03%，預估稅後淨利2.90億元，年減21.34%，EPS估為2.37元。

大汽電今年1月營收2.23億元，年減9.62%、月增7.27%，創下5個月高點。

台電累積虧損已達到近年新高水準，市場預期今年3、9月台電電價審議委員會可能透過增資與電價上漲來改善台電虧損問題，倘若未來政府宣布電價上漲，則有助於經濟部頒布的汽電共生購電費率上漲，惟大汽電今年上半年時逢歲修，營收、毛利率恐將個位數下跌，而歲修結束帶動毛利率逐步走揚。

展望大汽電金龍全年度來看，法人預估，受惠台電今年虧損改善、國內半導體業逐季復甦，帶動國內用電量上升，均有利大汽電售電量提升，預估今年獲利將雙位數成長，EPS可望優於去年。