前往主要內容
工商時報LOGO

《油電股》用電需求增 大汽電營運拚增雙位數

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】大汽電(8931)元月營收創下5個月以來高點，而台電電價審議委員會可能透過增資與電價上漲改善台電虧損問題，加上今年受惠國內用電需求增加，可望帶動大汽電營運成長，法人預估大汽電今年獲利將雙位數成長，EPS可望優於去年。法人給予大汽電Buy的投資建議，目標價升至60元。大汽電周五股價衝上50元大關，量增登上兩個月高價。

大汽電2023年營運主要受國內用電需求降低，加上2022年台電修正汽電共生電能措施的基期影響，大汽電2023年營收27.17億元，年減5.03%，預估稅後淨利2.90億元，年減21.34%，EPS估為2.37元。

大汽電今年1月營收2.23億元，年減9.62%、月增7.27%，創下5個月高點。

台電累積虧損已達到近年新高水準，市場預期今年3、9月台電電價審議委員會可能透過增資與電價上漲來改善台電虧損問題，倘若未來政府宣布電價上漲，則有助於經濟部頒布的汽電共生購電費率上漲，惟大汽電今年上半年時逢歲修，營收、毛利率恐將個位數下跌，而歲修結束帶動毛利率逐步走揚。

展望大汽電金龍全年度來看，法人預估，受惠台電今年虧損改善、國內半導體業逐季復甦，帶動國內用電量上升，均有利大汽電售電量提升，預估今年獲利將雙位數成長，EPS可望優於去年。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 八大官股賣台積改買「他們」 達人砸千萬卡位、抱3年等賺4成

  2. 買0050落伍了？他存這檔1年後大賺40萬

  3. 這檔金控股1字頭長期配息奪冠 6檔殖利率逾4％穩穩賺

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。