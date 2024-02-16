這次不是狼來了！中友百貨彰化店3月底動工

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中友百貨彰化店去年8月間舉辦盛大的開工動土典禮後，讓許多人期盼彰化終於有望打破百貨沙漠窘境，然典禮過後近半年卻靜悄悄，讓人擔心是否又是「狼來了」，對此彰化市長林世賢今在市公所新春團拜時與市民代表主席陳文賓不約而同表示，中友已保證，彰化店確定會在3月底正式開工。

彰化市今天舉辦新春團拜，市民代表會主席陳文賓在內的15位代表暨數百名各界貴賓與會，甚至有遠自日本來的津山市觀光協會友人。

彰化市長林世賢除細數近來彰化市重大建設案，針對許多民眾相當關注的中友百貨彰化店的進度一事，他與市代會主席陳文賓均不約而同強調，中友已在農曆年前到彰化市拜會過，並已保證，彰化店確定會在3月底正式開工。

彰化市長林世賢指出，因中友百貨彰化店的樓層超過80公尺，必須進行嚴格的危險場域評估，以及五大管線審查等，才導致時程延宕，但中友已強調工程確定會在3月底開工。陳文賓說，中友百貨的代表過年前曾到代表會拜訪，當時即提到中友百貨彰化店案將辦理設計變更，希望能趕在3月30日開工。

彰化縣政府建設處長劉玉平指出，雖尚未接獲中友百貨彰化店報開工及變更設計的申請，但該案若是先開工，也可再申請變更設計。

中友百貨彰化店於去年8月14日舉辦開工動土典禮後，許多彰化人期盼全彰化第一家百貨公司能順利誕生，當時彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、益彰公司（中友）董事長劉嘉誠等人與會，王惠美還強調「這是真的」，開發單位並信誓旦旦說要力拚2026年開幕，讓中友百貨彰化店成為彰化新地標。

中友百貨彰化店基地位在彰化市旭光西路第二停車場原址，占地約2150坪，投資案正式名稱為「彰化市第二停車場興建營運暨移轉案」，為彰縣府與彰市公所合作的BOT（興建、營運、移轉）開發案，總投資金額高達43億元。

該案為地上1樓至21樓建物為停車場與百貨公司共構，建物北側於地下2樓至地上11樓設有商場、餐飲場所及展場空間，地上12樓至15樓規畫電影院，將引進230家國內外知名品牌與美食餐飲，還有影城、親子休憩場域。