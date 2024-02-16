台灣森林火災威脅日增 學界憂心籲精進現行法令

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近年來受到氣候暖化、降雨減少的影響，全球各地紛紛傳出森林大火事件，根據中興大學與美國猶他州立大學跨國合作最新研究顯示，一向以豐富常綠森林及濕潤氣候聞名的台灣，也受到氣候變遷影響，森林火災風險呈現增加的量化趨勢，專家學者呼籲相關單位，應加速火災管理及預防策略。

興大教授柳婉郁、美國猶他州立大學教授王世宇與博士生俞鈜文，在農業部林業及自然保育署支持下，使用基於天氣觀察的森林火災天氣指數系統，並結合多個氣候模型模擬，分析從2021年到2100年在不同暖化程度下的預測，研究結果顯示台灣森林火災天氣的嚴重性未來將明顯增加，特別是在11月到4月的乾季，該研究已發表在《Climatic Change》國際頂級期刊。

研究同時指出，火災天氣嚴重性的增加，在不同地區也出現差異，另外預測中，台灣火災對全球溫室氣體排放的敏感性，顯示未來火季延長和植被類型改變有顯著關聯性，需要採取調適性管理策略。

柳婉郁指出，研究成果中，預測的實際影響在近期幾場林火事件得到證實，如2023年6月苗栗縣大湖鄉森林火災、2023年4月高雄火災，未來森林火災風險將顯著增加，因此有必要重新評估現行的森林火災管理策略。

王世宇也表示，「將最新的氣候預測融入森林火災風險管理中，將可大大幫助台灣發展出更有效的策略，以減輕森林火災的影響」。因此非常樂見林業及自然保育署，目前很前瞻性開發出林火預警評估系統，為未來可能的林火提供風險預測，而政府與社會必須持續共同努力，通過精進相關法令與提升防火教育，減緩與調適氣候變遷對台灣安全、生物多樣性及福祉，帶來日益增加的威脅。