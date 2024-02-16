外資買超36億 專家：台股整理 聚焦這類股

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外資買超36億 三大法人2/16買超台股68億元

外資等三大法人周五（2/16）合計買超台股68.93億元。包括外資與陸資買超36.8億元；投信法人在農曆後首個交易日與今都站在調節賣方，單日再賣超21.19億，累計短線兩個交易日賣超逾32億元；自營商自行買賣部係買超32.99億元，避險部分係買超20.33億元，合計單日買超53.32億元。

（工商時報 數位編輯）

盤後》中小兵撐全場 金龍年首周漲511點、周線翻黑

金龍年開市第二天，僅上演半場好戲，台積電(2330)洩氣、AI消風，指數在10點過後上演紅翻黑，整體櫃買指數較為強勁，多檔中小型個股漲停，漲停家數逾50檔，重電、綠能、設備以及車用等相對抗跌。台股今日收跌37.32點、報在18607.25點、成交量為4061.46億元；台股本周僅兩個交易日，周線翻黑、終止4連紅，本周台股漲511點。

權值股部分，台積電繼昨日風光開紅盤後，今日股價欲振乏力，早盤後跌幅擴大，終場收跌2.01%、報在689；聯電(2303)同樣開低震盪，股價收跌0.71%、報在48.85元；聯發科(2454)整場多小跌震盪，收跌0.21%；鴻海(2317)則震盪平盤附近，終場小漲0.5%、報在105.5元。雙A宏碁(2353)、華碩(2357)今日逆勢剽悍，分別大漲逾5%、3%。

盤面聚焦的AI族群，今普遍熄火居多，廣達(2382)因1月營收不佳，股價開低走低，大跌逾6%，緯創(3231)下挫逾3%，緯穎(6669)跌幅也逾2%，英業達(2356)震盪在平盤附近，今日AI股以技嘉(2376)最為抗跌有撐，開高逆勢抗跌，終場收漲2.83%、報在381元。

高價IC設計股今日同樣中箭落馬，昨甫登上股后寶座的力旺(3529)，后位尚未坐熱，今(16)日股價狂瀉，重挫跌停，信驊(5274)則是開高走低，股價小跌震盪，股王世芯-KY(3661)則是重挫逾5%，但依舊站穩所有均線。

電子股今日呈現題材中小型股各自點火的局面，IC封測菱生(2369)、華泰(2329)攻上漲停鎖住，其中華泰更是當紅炸子雞美超微重要概念股，另外，同屬美超微概念股的麗臺(2465)同樣攻上漲停。WiFi 7題材IC設計股揚智(3041)、立積(4968)亦攻上漲停。伺服器機殼股迎廣(6117)以及電腦周邊股昆盈(2365)也都亮燈。

神盾集團今日亦重燃戰火，包括神盾(6462)、安國(8054)、安格(8864)均收在漲停，芯鼎(6695)大漲5.7%。

展望台股後市，統一投信表示，由於台股3月即將迎來新基金(ETF)募集潮，籌碼面上有助資金活水挹注。而基本面部分，隨供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，全球商品貿易動能可望回升，加上AI、高速運算等新興科技應用持續擴展，將增添出口成長動能。

投資方面，半導體廠商維持先進製程投資，加上企業因應淨零與數位轉型趨勢，持續導入相關設備等，皆可望激勵投資，台股後市持續看好。

下週市場聚焦經濟數據包括企業財報以及經濟數據。以企業財報來說，市場預估2023年第四季美國企業獲利年增加6.6%，高於去年第三季的4.5%，隨後逐季震盪走高。經濟數據部分，下周將公佈歐元區2月PMI，預期持續回升，因受惠於亞洲假期帶動旅遊回升，有利於服務業恢復。

（時報資訊 王逸芯）

台積電高價股走弱 台股漲勢暫歇跌37點收18,607點

台股今天受到台積電、世芯-KY、力旺等高價股走跌影響，終場下跌37.32點，收在18607.25點。法人指出，台股歷經15日龍年開盤首日補漲，逐步回歸常態，預期隨著台積電等權值股漲勢休息，大盤可能震盪整理。

台股加權指數收在18607.25點，下跌37.32點，跌幅約0.2%，成交值新台幣4061.46億元。

台股指標台積電今天走弱，收在最低683元，下跌14元，市值跌破18兆元，滑落至17.71兆元，影響大盤約114點。

應用材料（Applied Materials）2024會計年度第1季財報及第2季營運展望優於市場預期，盤後股價大漲逾1成，帶動半導體設備族群股價紛紛走高，包括弘塑漲9元達716元，萬潤漲20元達228元，皆創新天價。

高價股紛紛走跌，世芯-KY大跌245元，收在4185元；力旺重挫跌停，跌破3000元關卡，收在2925元，讓出台股股后寶座。信驊收在3060元，下跌40元，重登股后。亞德客-KY表現相對強勁，重登1000元大關之上，收在1045元，上漲47元，台股重現「十三千金」。

美超微電腦（Super Micro Computer）股價突破1000美元大關，再創新高。人工智慧（AI）概念股走勢不同調，技嘉及宏碁分別上揚2.83%及5.76%，廣達因1月營收下滑影響，股價大跌18元，收在248.5元，緯創股價也下跌3.45%。

整體電子類股指數下跌約0.75%，傳統產業股表現相對強勢，電纜、鋼鐵及橡膠類股指數上漲逾1%；機電、玻璃、造紙及汽車類股指數勁揚逾2%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股在經過15日補漲後，逐步回歸常態，預期隨著台積電等權值股漲勢休息，大盤可能震盪整理，以中小股表現為主。

（中央社）