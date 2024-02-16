王韋閔｜重電族群飆高 2檔補漲行情可期

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農曆春節假期過後台股新春開紅盤，非常順利的以大漲逾500點的慶祝行情作收，台股在休市這段期間，美國科技股漲勢凌厲，尤其是代表IP族群的ARM，以及AI的SuperMicro，帶動台股第一個交易日IP及AI族群股價紛紛向上噴出，電子股依然是台股主軸。

不過，當天有也有非電子產業不甘寂寞，硬著頭皮把自己推到了強勢熱門股榜單上，國內風電指標股世紀鋼(9958)早盤一度翻黑走跌，隨後迅速回神拉回平盤之上，走勢緩步墊高一路走揚，終場大漲7.31%。這一切似乎也在告訴市場，綠能也是今年投資大主軸之一。

果不其然，今日重電族群即冒出頭，在先前的領頭羊華城(1519)股價漲幅已高、且1月營收月減7成相形失色下，今日由營收開出歷史新高佳績的士電(1503)帶頭上漲，士電也在尾盤順利登上漲停板，中興電(1513)亦大漲7.05%，華城及亞力(1514)則分別收漲1.41%及2.8%。

金玉峰投顧證券分析師王韋閔指出，先前重電族群討論變壓器外銷商機時，多更加青睞已有開出營收實績的華城，然而華城股價也確實有所反應衝上500元天價，士電先前營收尚無較大變化，法人及實戶資金進駐意願較低，如今士電的1月營收表現至少讓市場看到了營收有向上趨勢，而且有別於同業12月營收衝高後1月就下滑，士電營收表現贏得底氣，今日也正式獲得資金青睞，放量上攻亮燈漲停。

王韋閔表示，重電趨勢早已被大家認可，華城已經做為火車頭跑在前面了，其實市場都在等待一個訊號或者時機點，也就是營運實績。國內券商目前評價華城本益比已達35~40倍，以士電今年預估EPS 6~7元，以及中興電的8~9元來看，士電及中興電的本益比皆相對偏低，補漲機會及空間相當大，值得留意。