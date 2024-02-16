竹市新增11輛低地板公車 服務新竹客運12條路線

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新竹市原本只有20輛低地板公車，市府輔導業者汰舊換新，向中央申請購車補助，17日起將增加11輛低地板公車，新竹市長高虹安16日了解新車使用情形，她表示，低地板公車將服務新竹客運營運的12條公車路線，其中，藍線、藍1區、2路及藍15區公車路線，低地板公車比例更提高至9成。

新竹市長高虹安表示，市府致力建構友善的交通環境，包括低地板公車逐年增量、建置候車亭提升候車環境、推動先導公車、建置智慧車公車站牌、合理成本檢討、優化I_BUS App、桃竹竹苗通勤定期票優惠政策等，多管齊下鼓勵市民搭乘大眾運輸。

高虹安指出，17日起低地板公車從20輛增加至31輛，比率提高將近4成，服務新竹客運營運的其中12條公車路線，其中藍線、藍1區、2路及藍15區公車路線，低地板公車行駛比例更提高至9成，讓長輩、身障朋友、乘坐嬰兒車的幼童搭車更方便。

這次更新的11輛低地板公車，不僅沒有階梯，距離地面僅約35公分，相較於一般公車更方便，搭配氣壓式懸吊系統，乘客踏步高可縮短至26公分左右，可提升一般乘客上下車搭乘效率，讓高齡者、行動不便、婦孺、使用嬰兒推車、購物或持大型行李乘客搭車更方便。

換新後的低地板公車，還搭配全新座椅、USB充電座、iHsinChu 網路裝置。此外，為保障市民乘車權益，市府也持續招募駕駛，提高每月司機補助為5000元留住竹市司機，並協助公車業者改善經營困境。

高虹安也提醒，市民如果看到公車司機在幫助使用輪椅、輔具、嬰兒車的乘客，也請大家多點耐心，並不吝嗇給公車司機鼓勵，給身障朋友、婦幼、長輩更多方便，互相體諒。

交通處表示，為吸引更多人搭乘公車，完整竹市的公車系統，市府將持續增加「低地板公車」提升大眾運輸無障礙環境；「候車環境優化」增設候車亭候車設施，讓民眾等公車也不用怕大太陽下雨；「建置智慧站牌」讓民眾即時掌握公車動態；「推動先導公車」打造通勤便利的交通網絡；「優化I_BUS App」提供更穩定的操作系統。

交通處也說明，低地板公車駕駛員除需另具備相關設施操作技能外，還要提供行動不便或身心障礙乘客協助，更需要良好服務態度及耐心，駕駛員培訓非常重要，為此市府已要求客運業者，加強低地板公車駕駛員教育訓練，營造無障礙的大眾運輸環境，提供優質服務。