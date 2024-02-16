年後漲價第一槍! 連鎖魯肉飯雞腿便當貴5元

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新春才剛開工，餐飲業就忙著漲價，知名連鎖便當店鬍鬚張開出年後漲價第一槍，兩款雞肉便當從今（16）日起通通漲5元，漲幅達3.8%，盤點近期漲價的業者，還包括梁社漢、福勝亭、漢來海港自助餐廳等也在漲價之列，在原物料人力成本續升之際，開春後是否引發漲價連鎖效應也備受關注。金黃酥脆的現炸雞腿放入便當盒，這是連鎖便當店鬍鬚張的雞腿便當，不少人就愛這一味，不過新春才剛開工，鬍鬚張就表示禁不住成本上漲，不得不宣布漲價。

知名魯肉飯品牌公關經理林振益：「因為原物料高漲，還有就是人力薪資成本的攀升的雙重因素，這一次是因為這個雞肉類的價格成本已經高漲，因此我們才會做這個雞肉類便當的這個調價的動作。」

根據中央畜產會12月份的報告顯示，光是雞肉類的價格就比2023年同期成長15%，因此店家也已更新菜單，將兩個品項雞腿便當，以及紅趜豆乳腿排調漲5元，成長幅度是3.8%，其餘餐點則維持原價；不過這也不是第一次調漲，去年2月鬍鬚張就已經調漲10款便當，其中紅趜豆乳腿排便當已經連兩年漲價，也讓外食族大喊吃不消。

民眾：「我是覺得不應該漲價啦，也不便宜了，啊怎麼辦，現在甚麼都漲啊，不是食品漲最多。」

民眾：「 （只能接受）便當130-140吧，偶爾吃別的可以。」

民眾：「質量還是保持著原本的質量和份量的話，覺得漲5元還是值得一試。」

2024年才過2個半月，就有不少餐飲業紛紛喊漲，年前八方雲集旗下連鎖便當店梁社漢，4個品項調漲3到8元；2月開始台灣松屋牛肉系列調升5至7元；肯德基最高也漲了7元；露易莎早餐調5元；福勝亭幾乎全品項皆漲10至15元，接著還有漢來海港自助餐廳，自3月1日起漲價30至100元。

品牌行銷專家王福闓：「餐飲服務業它在做年度盤點的時候，它可能再去一個年度當中，可能就先做了一些，所謂半年或一年的計劃，越來越多的公司它會因為考量到，希望可以去增加員工的福利或者去提高員工薪資，當然在這個時候就必須要把所謂的成本，轉嫁到消費者身上。」

餐飲業缺工嚴重，不得不透過高獎金來吸引人才，食材成本墊高加上通膨，從生活用品到柴米油鹽醬醋茶，業者早已按耐不住漲意，恐怕年後又會引發一波，餐飲漲價的連鎖效應，讓外食族生活越來越不易。

（記者 徐芷婕、林秋強/台北採訪報導）