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HOLA「冬出清」祭超殺價 萬件商品5折起

  • 中時即時 古明弘
迪士尼系列純棉防蟎抗菌睡袋-樂佩公主，限時優惠價1545元。（ HOLA提供／古明弘台北傳真）
迪士尼系列純棉防蟎抗菌睡袋-樂佩公主，限時優惠價1545元。（ HOLA提供／古明弘台北傳真）

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年前來不及換家具和生活用品的，現在也有甜甜價等你搶。家居品牌HOLA和樂家居即日起至3月13日止，推出一年只有一檔的「冬出清」，全館萬件商品5折起。客廳、餐廳傢俱及寢具超值3折起，備受矚目的三麗鷗及迪士尼系列商品此次也加入優惠行列，最低 3折起的超殺價格即可入手，現場更有超過百項100元以下生活好物，為開學季做準備。 除了折扣好康，即日起至3月13日，只要加入 HOLA LINE 並綁定會員，即可玩幸運轉盤抽抽樂，共有多種獎項，最大獎享萬元折價卷（共十位）；已經是HOLA LINE會員的有來店禮，即日起至2月24日於全台HOLA門市單筆消費實付滿599元 ，即送 HOLA 龍好運招財貓燈籠乙個。 在眾多商品中，IP角色商品人氣居高不下，這次「冬出清」囊括最夢幻的國際人氣IP三麗鷗及迪士尼反派系列、公主系列、史迪奇系列等，最低3折起即可入手。其中「史迪奇系列涼感造型抱枕-史迪奇款／醜丫頭款」不僅外型可愛，更選用涼感面料，作為靠枕、抱枕都合適。另外，開學後為孩子準備午餐或水果，也可以選擇「迪士尼系列史迪奇分隔雙層保鮮盒」，採用304不鏽鋼製造好清洗，分隔設計可以將食物分開。 有午睡需求的小小孩，爸媽也能一起購入「迪士尼系列純棉防蟎抗菌睡袋-樂佩公主」200織舒適柔軟度、透氣度極佳，主打防蟎抗菌及活性印染不添加偶氮和甲醛，適合幼兒使用。

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