開學首日！ 高市教育局長前往2校區關心師生健康

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開學了！2月16日是國小開學第1天，經過1個月寒假，小朋友及家長欣喜迎接新學期到來，為了維護國小學童上、放學的安全及學校周邊交通順暢，高雄市楠梓警分局全面啟動護童勤務。

高雄市教育局長謝文斌則特別到田寮國中、阿蓮區復安國小關心校園開學防疫整備、午餐廚房環境衛生，請學校務必落實校園傳染病，包括流感、COVID-19、腸病毒與登革熱等防治措施及供餐安全衛生，提供師生健康安全學習環境。

高雄市目前登革熱疫情雖呈現下降趨勢，但尚未清零，仍有部分地區出現新增個案或群聚情形，教育局督請各校開學後應持續落實登革熱防治工作，提醒寒假自東南亞返國師生應自我健康監測，主動關懷請假未到校的師生健康情形，如有發燒、頭痛、出疹等疑似確診症狀，應立即就醫並進行校安通報。

鑑於腸病毒傳染力強，教育局宣達外出返家應先更衣，接觸、餵食嬰幼兒前務必洗手，避免將腸病毒傳染幼童，執行洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」及洗手5時機「吃飯前、擤鼻涕後、上廁所後、看病後、接觸幼兒前」，並落實校園環境清潔消毒。

另針對發燒、嘔吐、腹瀉個案提高警覺並加強監控，落實群聚通報時效性，如發現符合通報條件者，應依「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」、「腸病毒通報及停課規定」公告、「人口密集機構傳染病監視作業」辦理，於24小時內完成通報，以避免校園疫情擴散及防範群聚事件發生。

謝文斌表示，校園為傳染病群聚高風險場域，為防堵流感、COVID-19、腸病毒及登革熱等常見校園傳染病擴散，必須注重環境清潔消毒工作及落實個人衛生習慣，遵守「生病不上課、不上班」，親師生共同合作對抗疫情，以維護學生安全與健康成長。