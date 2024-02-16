《動休閒》喬山元月營收年增1成 全年營收續拚高

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【時報記者王逸芯台北報導】喬山(1736)1月營收22.7元、年增加10%。主要為家用健身器材一月零售市場及大型量販通路需求大增，致家用單月營收年增四成。商用器材部分則受惠於歐美等地大客戶持續擴增及產品汰舊換新而穩健成長。

根據Global Market Insight估計，全球器材市場規模在2022年超過了150億美元，預計從2023年到2032年將以超過4%的年複合成長率持續增長，且消費者對於健康意識的重視程度增強，全球健身產業市場極具成長潛力。而喬山雖已為全球最大商用健身器材集團，仍持續不斷地在產品研發上精進，也因應市場變化及需求，將於近期推出高階及初階商用健身器材，分別以Ｍatrix品牌Onxy系列及Vision品牌推出，並將在三月及四月的秀展亮相，預料屆時將引發市場關注。

喬山今年度的集團會議於1月中在越南召開，全球子公司高階幹部齊聚越南工廠，設定各事業體的短中長期成長目標，凝聚全體的共識及方向，全力前進。越南廠現為集團家用健身器材製造重鎮，目前兩期工程已全數完工，完備的製造實力及成本、關稅優勢，提供喬山高性價比的產品搶攻市場。家用市場需求經過長時間的調整後，已於2023年下半年回到正常需求及成長的軌道，也讓喬山於新年度第一個月份就繳出年增四成的好成績。

喬山除了既有的健身器材營收成長，再加上集團旗下日本富士醫療器今年將擴大行銷及通路推廣。在三大事業體挹注下，喬山2024年合併營收可望再創新高峰。