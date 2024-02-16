勞保年資久卻可能領更少？小心薪資2種算法 專家實例剖析

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【旺得富理財網 王順泉】勞保老年給付該選擇一次領還是按月領，每個人依照自身條件與需求不同有不同考量。絕大多數勞工都選擇按月領，活到老領到老，但也有人擔心勞保破產疑慮，考慮一次把錢領到手，以免夜長夢多。

勞保老年給付，有3種領取方式：

1、老年一次金：勞保年資合計未滿15年者，只能領「一次金」，不能按月領年金。不過，若勞保加計國民年金2者年資滿15年，就可以選擇按月領年金。

2、老年年金：勞保年資滿15年，今年年齡滿64歲、115年以後滿65歲，可領到足額年金。

如果未達法定年齡，也可以提早領，但是領到的金額會變少，每提前1年領減領4%，最多可提前5年，減領20%；反之，就算已超過法定請領年齡，也可以選擇延後領，金額會增加，每延1年增領4%，最多延後5年，增領20%。

3、一次請領老年給付：只有在98年1月1日前有保險年資者，才能選擇一次請領老年給付。

需特別注意的是，「一次請領老年給付」，其平均月投保薪資算法，與「一次金」及「老年年金」不同。

老年年金與一次金，採計被保險人加保期間最高60個月之平均月投保薪資，也就是職涯中薪資最高的5年。

但是，一次請領老年給付，則是採計被保險人退保當月起前3年之平均月投保薪資。換句話說，就是職涯中最後3年的平均薪資。

假設一位企業中高階主管，原本擔任主管年薪百萬，平均月投保薪資為最高級距，但在65歲退休前3年已離開主管職，改任基層工作，投保薪資降低，退休時若申請一次請領老年給付，就有可能產生「保越久卻領越少」的情況。

理財專家表示，勞保一次領，忽然拿到一大筆錢，絕大多數人都缺乏妥善處理的「財商」。研究指出，約有70%樂透得主最後都落得破產的下場，因為對於管理突來的巨款缺乏經驗與能力。

此外，退休長輩們還有許多難以避免的財務陷阱，例如「子女成家買房」、「親戚有困難」、「家人創業」等，許多親情牽絆，都可能侵蝕手上的退休金。