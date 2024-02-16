他龍年開局不利 操作這檔慘賠出場！分析師揭AI股這樣買

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【旺得富理財網 李宗莉】台股新春開紅盤第2天，AI股走勢出現分歧，廣達挫逾6%，但華泰、麗臺等2檔美超微概念股漲停鎖死，技嘉則受惠步入板卡銷售旺季，1月營收以169.3億元創高，月增32%、年增106%，激勵股價連2日走強，繼昨（15）日漲停後，今（16）日再噴漲10.5元至381元，漲幅2.83%。

由於技嘉與輝達合作關係密切，加上AI伺服器需求仍強勁，法人多看好AI伺服器後續營運動能，但有網友在PTT 股板發出畢業文，透露技嘉鎖漲停，自己卻慘賠近19萬元，大家要噴要笑一次來。分析師則提醒，今年主軸高度聚焦AI，資金容易集中化，要加速適應強者恆強、弱者卻不太動的現象，且第1季為傳統淡季，若1月營收利空不跌，主流地位將更明顯，震盪後可持續鎖定。

原PO透露，放空技嘉的原因有3，不外乎就是本益比過高、營收高但去年前3季EPS才5塊多，以及前高套牢冤魂多，覺得往上機率不高，而自己空在技嘉起漲點的那1根紅棒，成本265元，2張共賠掉18.92萬元。

由於台股春節期間，ARM、SMCI、NVIDIA等美股3大妖股狂拉，該網友表示，整個過年假期都過不好，每天看分析看新聞，開工就直接鞭屍，但也自嘲這次算死的明明白白，總算可以好好睡個覺，祝其他AI空軍能賠少一點。

同時，他自我檢討，表示不懂停損，繼續放著凹，現在回想真的是韭菜，不割我割誰？主力要拉，什麼技術線、套牢區間根本沒參考價值，就是一路軋到哇哇叫，也感嘆這次真的學到教訓，以後老老實實存股，每年能賺個10~15%獲利就好。

該文一出引發網友熱烈討論，有網友說空單過年比空手還慘，也有人雪中送炭，表示原PO還好是券空，不是空期貨或直接空，否則可能賠更多；也有人說還有台積電空軍陪你，另也釣出苦主，透露自己曾在肉鬆（指廣達）起漲時放空，一路被軋到200元，才被血洗出場。

此外，還有網友提醒，今年不要亂空AI股，別跟本夢比對賭，另有人感嘆，開春第1天就畢業實在厲害，但也有不少網友驚呼，空軍畢業文出來了，可能是代表行情即將反轉的訊號，提醒投資人小心。

摩爾投顧分析師蔡正華則認為，目前行情處於歷史高位，近日要觀察2022年元月的18619點，也就是前一次高點能否順勢撐壓轉換，若2月收在18619點之上，該位置將由壓力轉為支撐，3月台股將進入新階段，準備挑戰2萬大關。

他以日股為例，目前日經225指數，距資產泡沫前的38957點，不到千點，亞洲、歐美養老金基金等機構投資者持續進駐，是大印鈔時代後的現況，台股也是如此。

目前股市大走資金行情，如果搭上業績成長、AI等新興題材，漲勢更為強勁，這也是日台股市連袂走高的主因。

蔡正華表示，今年主軸高度聚焦AI，資金更容易集中化，後續想贏，要加速適應強者恆強、弱者卻不太動的現象，可觀察AI伺服器供應鏈的緯創、技嘉、廣達，散熱的奇鋐、雙鴻，IP矽智財與ASIC的M31、金麗科、世芯-KY、晶心科等9檔，由於第1季本屬淡季，若能1月營收利空不跌，主流地位將更明顯，震盪後可持續鎖定。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。