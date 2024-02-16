2024臺北燈節17日開幕 周邊交通管制一次看

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「2024臺北燈節」龍躍光城，將於17日陸續展開，此次活動共分3個展區，包括北門展區(交八廣場、北門廣場、捷運北門1號出口)、中華路展區(中華路兩側街道燈區及天橋)及西門展區(捷運西門站周圍、西門紅樓、中山堂廣場)，北市交大公布相關交管措施，呼籲民眾配合疏導，觀賞花燈同時也能維護交通順暢。

北市交大表示，燈節第一階段自2日至16日，每日下午5時至晚間10時，率先點亮光環境及西門展區部分燈組，此階段不實施交通管制，第二階段2月17日至3月3日起，警方將正式啟動全區燈組及多元展演活動。

2月17日進行開幕點燈儀式，主辦單位預估將吸引數萬民眾前往觀賞，警方為維護活動交通秩序與現場安全，將配合主辦單位執行開幕日及第二階段活動期間交通管制，相關管制措施如下：

一、開幕活動：

(一)第一階段管制路段(12時至16時)：

成都路外側車道(中華路一段至成都路27巷)、漢中街(峨嵋街至成都路)。

(二)第二階段管制路段(16時至24時)：

成都路(中華路一段至西寧南路)、成都路27巷、峨嵋街6巷、漢中街(峨嵋街至內江街)、酉陽街、延平南路(中華路一段起至武昌街一段)、中華路一段1號至延平南路1號(北門前)。

(三)行人徒步區：

秀山街(延平南路至中華路) 17時至22時管制北側車道供行人通行。

(四)車輛改道資訊：

1.漢中街（內江街至長沙街）改單行道，內江街禁止左轉漢中街。

2.衡陽路東向西禁止進入成都路，中華路南往北禁止左轉進入成都路（禁止迴轉）、中華路北往南禁止右轉進入成都路。

3.中華路北往南車輛行經成都路改道方案：

(1)中華路北往南→開封街二段→西寧南路→成都路。

(2)中華路北往南→長沙街二段→昆明街→成都路。

(3)中華路北往南→桂林路→昆明街→成都路→中興橋。

4.中華路南往北車輛行經成都路改道方案：中華路南往北→忠孝西路→忠孝橋。

二、全區展演：

(一)活動時間：

2月17日(六)至3月3日(日)每日17時至22時。

(二)行人徒步區：

秀山街(延平南路至中華路)每週五、六、日17時至22時管制北側車道供行人通行。

(三)交通管制路段：

1.酉陽街、延平南路(中華路至武昌街一段)每日17時至22時。

2.中華路一段1號至延平南路1號(北門廣場)每週五、六、日17時至22時。

警方呼籲用路人遵守路口員警、義交指揮，相關交通訊息請隨時留意收聽警察廣播電臺路況插播，另因周邊停車空間有限，本局呼籲前往參加活動市民朋友，可搭乘公車及捷運(捷運西門及北門站)大眾交通工具前往。