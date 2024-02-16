竹市全口活動假牙補助申請開跑 最高可達6萬

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為照顧長者的口腔健康，新竹市政府去年起放寬全口活動假牙補助條件，市府16日表示，今年將持續推動補助，凡是2023年1月1日前設籍於新竹市65歲以上長者，以及55歲以上原住民，上下顎自然齒在6顆以下，每位補助最高可達6萬元，提醒符合資格者踴躍申請。

新竹市長高虹安指出，從去年放寛補助對象以來，共364位長者進行假牙補助申請，已有282位完成活動假牙裝置，她也感謝新竹市牙醫師公會全力相挺，幾年來不間斷協助高齡友善固齒整合照護計畫，投入牙醫師人力，使計畫順利推動。今年有41家合約高齡友善固齒整合照護診所可提供服務，並逐漸擴大免費裝置全口活動假牙服務對象，目前已有3200名長者受惠。

去年完成全口假牙裝置的呂奶奶分享，因為牙齒幾乎都掉光，不光是吃東西特別困難，連出門和鄰居聊天都不好意思，只好一直戴著口罩，後來看到竹市的補助宣傳，經過一段時間深思熟慮，決定至衛生局申請。

經南門綜合醫院牙科仔細檢查評估，以及牙醫師、護理師的細心照料下，呂奶奶有了一副全口活動假牙，自從配戴活動假牙後，呂奶奶說，面對眾人終於有自信，也不必受食物種類束縳，對70多歲有需要的長者們來說，這真的是最好的福利補助，很感謝新竹市府的優質政策與醫院的細心照護。

衛生局說明，凡設籍竹市65歲以上長者或55歲以上原住民，只要「符合上顎及下顎自然齒共6顆以下，且已領有竹市安老津貼給付之資產及居住條件者，均可持身分證件、印章、最新戶籍資料至衛生局辦理申請」，請符合資格的長者們踴躍詢問、提出申請。

衛生局說明，為促進長者的健康，市府亦持續提供65歲以上之長者及55歲以上原住民免費口腔篩檢，民眾可攜帶身分證至轄區衛生所或至衛生局領取口腔篩檢券，並攜帶健保卡至竹市41家「高齡友善固齒整合照護診所」，免付掛號費及部分負擔做口腔檢查，配合醫療診所名單可至衛生局網站查詢。