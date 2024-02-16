香港偵破歷來最大起洗錢案 金額高達560億元

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香港海關16日召開記者會宣布，偵破香港歷來最大起洗黑錢案件，涉款約140億（港元，下同，約台幣560億元），7人被捕。洗黑錢集團在香港開設多間空殼公司，以左手過右手方式，協助海外犯罪集團清洗黑錢，其中一個銀行戶口單日入帳超過一億元，一次過匯款最高金額約4800萬元。

星島網報導，被捕7人包括5男2女（23至74歲），其中34歲非華裔男子為集團主腦，以獨資經營公司作為核心，利用妻子、父親及胞弟名下8間出入口貿易公司及11個銀行戶口，所有公司均以紅磡一個商業單位作為登記地址。

報導稱，2021年，該集團透過保險經紀作為中間人，招攬三名香港男子開設空殼公司及銀行戶口，然後交由集團操控變成傀儡戶口，海關調查得悉，主要用作清洗黑錢涉及12個銀行戶口。

報導表示，1月30日香港海關財富調查科展開代號「拂曉」行動，突擊搜查紅磡、何文田及九龍城7個住宅單位及4個商業單位，拘捕7人，凍結1.65億元資金，洗黑錢集團報稱從事電子產品生意往東南亞及印度等地方，成立大量空殼公司及傀儡銀行戶口，以跨國貿易名義向海外國家出售鑽石及電子產品。

報導稱，該集團所屬的銀行戶口頻繁轉帳約兩萬起，虛報貿易紀錄及誇大出口貿易額，從而轉帳大量海外資金來香港清洗，雖然該集團查到數以十億計的戶口交易，但只有9千萬元報關紀錄。

涉案集團多間公司表面上沒有業務關聯，但各自利用銀行戶口進行頻繁資金轉移，2021至2023年五間香港銀行戶口清洗黑錢達79億元，其中一個戶口曾經單日入帳超過一億元，單次最高金額約4800萬元，而且出入帳之頻繁極度罕見，一個戶口單日可以50次，多個戶口涉及清洗黑錢140億元。

報導稱，香港海關主動聯絡海外執法部門，得悉涉案集團以國際貿易形式出口電子器材、鑽石、寶石、成衣及貴金屬。而其中29億資金來源自印度手機應用程式詐騙集團，兩間印度珠寶公司涉嫌透過虛假寶石貿易，將犯罪得益轉移出國，正被印度當局調查。