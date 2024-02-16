彎道超車三星？韓DRAM飆股 40位專家喊進：續看漲2成

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【時報編譯柳繼剛】彭博社報導，投資人看好Nvidia最主要供應商之一SK海力士後市，即使這家韓國記憶體大廠的股價已大漲一波，但應該還是不會算太貴。

彭博社統計，從2023年初迄今，在這14個月的時間內，SK海力士股價已飆升95%，遠遠超過記憶體同業三星電子以及美光。若以未來獲利的預估本益比來看，SK海力士只有11倍，三星為15倍，費城半導體指數則在27倍左右。

讓SK海力士不斷創新高的利器，就是HBM（高頻寬記憶體）產品。藉著在HBM的全球主導地位，SK海力士也變成人工智慧AI主要概念股之一，並漸漸超車三星電子。

韓國資產管理公司DS認為，投資組合中若沒有納入SK海力士的話，投資報酬率可能就不會太高。全球大型科技類股的股價愈墊愈高下，市場也希望SK海力士能一直上漲。

HBM記憶體產品在經過高效能DRAM堆疊下，可與訓練人工智慧AI的加速器和處理器齊作業。另外，較不受傳統記憶體的周期性需求與市場訂價所影響，販賣HBM晶片商品更賺。

全拜這種高價位人工智慧AI產品之賜，也讓連續4季都陷入虧損窘境的SK海力士，在去年最後1季，也就是10至12月的3個月期間，終於從賠錢轉變成賺錢。

彭博社認為，SK海力士日前與台積電合力研發下一代HBM晶片，就是要拉大跟三星與美光之間的競爭差距。不過，SK海力士以及台積電對此消息都不發表評論。

摩根大通表示，SK海力士尋求與台積電通力合作，市場也臆測SK海力士想要獨霸HBM天下，也可看出HBM的需求強勁。因此，目前SK海力士兇猛的漲勢，可望延續下去。

經彭博社彙整各方意見，有40位全球分析師都是給予SK海力士買進評等，只有3位建議持有，但沒人說要賣出的。另外，根據這些目標價位，未來12個月SK海力士投報率為20%。

不只股市，SK海力士連期貨選擇權也看多。彭博社計算後發現，今年平均看多的期權交易量，要比去年大增57%以上。15日交易最多的合約商品，是最晚到了3月中旬時，SK海力士還有4%上漲空間。

大客戶Nvidia即將在2月21日公布最新季報以及提供未來財測。市場也會利用此機會，來了解人工智慧AI的最新進度。分析師預估，Nvidia在2024財年的最後一季，營收應可上看近204億美元，足足比上一年同期多增兩倍以上。

彭博社認為，藉著在HBM的龐大競爭優勢，SK海力士在DRAM產業的市占率可望大舉攀升。因為跟AI處理器設計者，像是與Nvidia之間綿密的合作關係，SK海力士在DRAM產品HBM中，短期內無法撼動其主導地位。

根據調研單位Polaris Market Research預測，全球半導體記憶體市場的規模，將從2022年1,314.9億美元，膨脹到2032年4,040.2億美元左右。此外，在2023至2032年這10年當中，CAGR（複合年成長率）將可見12%左右的強勁表現。