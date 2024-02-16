台印傳簽移工MOU 官員：有利補足缺工

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中華民國駐印度代表處與印度台北協會傳出已完成台印度移工合作備忘錄（MOU）異地簽署。行政院官員今天表示，印度勞工素質穩定、評價良好，簽署MOU後台灣增加優質移工來源國，有利補足產業缺工。

官員也說，開放行業及人數由台灣決定，MOU內容明定印度移工開放行業及人數由台灣決定，絕無日前網路謠傳大舉引進10萬移工之實。

台印MOU去年引起各界關注，一度傳出台灣要引進10萬印度移工，引發選舉前激烈政治攻防。消息人士今天透露，中華民國駐印度代表處與印度台北協會上午透過視訊方式，完成台印度移工合作備忘錄（MOU）的異地簽署。

行政院官員下午對中央社記者表示，因國內少子化、高齡化及缺工等情況，各界均要求政府應積極開發新增移工來源國，而印度勞工素質穩定、評價良好，且多從事建築業、製造業、家事及農業工作，符合台灣引進移工需求。

官員說，各國皆積極爭取或擴大引進印度勞工，包括德國、義大利、法國、中東、新加坡、馬來西亞都有引進，以色列近期計劃擴大引進，日本已於2023年簽署MOU，韓國也正在洽簽。

政院官員說，雙方簽署MOU內容將明定印度移工開放行業及人數由台方決定；印度方將依台方需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用。絕無日前部分網路謠傳大舉引進10萬移工之實。

政院官員表示，MOU簽署後，勞動部將依條約締結法送請立法院查照，並儘速與印度方展開工作層級會議討論執行細節，待各項籌備工作完成就緒後，才會依法公告印度為新增移工來源國，並由雇主依個別需求，自所有已開放移工來源國中，自由選擇引進。