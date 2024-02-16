AI股持續擔綱台股要角 指數不預設高點

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台股開紅盤，上市櫃公司1月營收公告完畢，下周輝達公布財報及FOMC會議紀錄，預期皆將成為市場首要關注焦點。此外，最新數據顯示，美國1月通膨高於預期，聯準會（Fed）降息時點仍需等待，沖淡市場原先樂觀氣氛，後續應密切觀察美國通膨及未來降息態度，台股則可同步觀察外資資金流向變化。

日盛投信台股投資研究團隊表示，上市櫃公司金龍年首張營運成績單出爐，元月營收合計達3.47兆元，月增5.15％、年增8.43％，創同期次高，且有59家公司寫新高，超越去年同期的30家；電子族群營收創高個股集中在AI供應鏈，也反映在近期盤勢強勢股集中在AI族群。

目前台股創下波段新高，技術面全面轉強，然在指數大漲過後，漲勢可能開始放緩，中小型股表現將有機會優於權值股，AI概念股仍有機會持續擔任盤面要角，進入多頭行情指數不用預設高點。

日盛投信台股投資研究團隊表示，經濟及通膨數據和緩，降低Fed緩降息氣氛。根據芝加哥商業交易所（CME）FedWatch Tool統計，聯邦基金期貨投資人預測，Fed 6月降息至少1碼機率已達八成以上、且預料全年降息次數至少3次，降息趨勢仍在、僅是步調延後，中長期資本市場表現不看淡。

產業方面，隨全球四大雲端服務商對於AI高度關注，有利帶動伺服器升級，而AI Server用板層數拉高，將消耗更多產能，有望成為2024年PCB廠營運的主要成長動能。隨著AI伺服器市場需求激增，推升散熱產品升級，伺服器散熱廠出貨量也可望水漲船高，業績可望持續受惠。