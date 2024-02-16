藍海策略營銷管理顧問春節送暖偏鄉弱勢兒童 傳遞正向積極勤學態度

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今年春節大年初四，藍海策略營銷管理顧問攜手企業及民間團體共同將紅包及關懷禮送至偏鄉弱勢兒童，鼓勵清寒學子勤學向上，用正向積極態度來面對生活的困境。

工作人員於活動當天起了大早，驅車前往新竹縣尖石鄉的部落拜訪弱勢家庭，沿途蜿蜒崎嶇的山路讓參與者深刻感受到偏鄉交通不易的困境。藍海策略營銷管理顧問執行長吳鎮森表示：「為了讓參與者能理解偏鄉地理上的絕對弱勢，特別邀請夥伴親自全程參與，將關懷及心意送到孩童手上。」

該活動的原始發想是由於吳鎮森過年前的突發奇想：「過年前在盤點今年的紅包數量時，心裡總掛念著不知有沒有漏掉誰，靈機一動想到了會不會有一群孩子，這輩子都還沒有好好領過一個紅包？」隨後積極動員身邊所有人脈資源執行此次活動，而中華民國上醫預防醫學發展協會與彰化縣大村青溪婦女協會獲知該資訊時，立即積極投入此活動。

中華民國上醫預防醫學發展協會創會理事長黃子彥指出：「本會認同且支持藍海舉辦此活動，透過與博幼基金會合作，媒合10個偏鄉弱勢家庭，並身體力行去關懷兒童，讓愛跟希望可以傳遞到各個角落。」

彰化縣大村青溪婦女協會理事長陳阿美強調：「此次活動表達的概念，除了讓偏鄉孩童能得到一份愛與關懷外，也讓孩子們理解到這些叔叔阿姨都是努力辛苦工作一整年後，才有辦法在新的一年手心向下，間接鼓勵孩子們，給予勤學的動力。」

藍海策略營銷管理顧問秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念，由企業內部文化開始發酵，並逐漸把這份信念融入日常運作，透過此次活動傳遞正向能量，鼓勵孩子們堅持勤奮，追求更好的未來。