參與美股漲勢！美產業ETF搶先機

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農曆封關期間，美股牛市沖天，帶動台股在新春開紅盤後，一舉突破2022年高點。除了半導體外，據口袋證券統計，美資訊科技、工業、人工智慧、運輸、金融、醫療保健等產業類指數均已攻克2022年第一季的高點，今年以來表現仍強勢，透過美產業ETF可直接參與美國產業成長力。

今年以來半導體指數上漲逾9％早已突破2022年初美股的高點，2022年以來，創下15.51％的報酬；而尖牙指數(FANG＋)更強於半導體，不論今年以來或2022年來，報酬率更勝於半導體。

尖牙指數(FANG＋)主要是追蹤10檔眾所皆知的重量級科技公司股票，但投資屬性相當集中，不夠分散是其缺點，若投資人想穩健佈局美股，口袋證券產品處副總經理鄭琮寰指出，除了半導體之外，其實還有不少美國產業股也有不錯的表現，因此可以布局S＆P 500資訊科技指數、NASDAQ電腦指數、S＆P 500工業指數、NASDAQ運輸指數、S＆P 500電信服務指數、S＆P 500金融指數、MSCI世界醫療保健指數等，這些產業別除今年表現活耀之外，且已領先突破2022年高點，同時也兼顧分散布局優勢。

除上述大分類產業別外，去年掀起的AI人工智慧浪潮，也紛紛都已編纂指數追蹤相關企業，這些新趨指數今年以來表現依舊充滿活力。口袋證券總經理林聖哲也指出，美各類產業追蹤指數一旦問世後，都有對應的ETF可供投資人參與其中。投資人可以透過券商複委託，跨足美國ETF的投資，參與美產業領頭的先機，為自己口袋資產作資產配置。