政院核定可行性研究 中橫封路24年復建露曙光

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中橫公路因921地震重創，至今已封閉長達24年，立委蔡其昌16日捎來好消息說，行政院今已核定「台8線36K~62K(含台8甲線)谷關至德基段復建可行性研究」，後續待環境影響評估通過及地質確定穩定及安全後，將啟動中橫公路復建計畫。

立委蔡其昌表示，中橫公路封閉超過24年，山城居民殷切期盼中橫公路能盡快復建，讓居民擁有一條便捷且安全回家的路，也能促進山城經濟重返榮景；自己多年來在中央努力爭取建議，不只是長期復建計畫，針對短期和中期方案都要規畫，讓中橫能在「維護自然環境與交通便利」間取得平衡下減少管制、盡早打通，還給鄉親一條安全回家、經濟繁榮的道路。

蔡其昌說，很高興行政院今年核定「台8線36K~62K(含台8甲線)谷關至德基段復建可行性研究」計畫，讓中橫公路復建終於露出曙光，相信對山城鄉親而言是大好消息，未來也會繼續督促中央持續執行相關作業，期盼能夠盡快動工，讓中橫早日恢復雙向通車。

市議員謝志忠說，中橫對鄉親通勤、觀光、經濟都是非常重要的路廊，打通中橫是山城鄉親最期盼的建設，感謝行政院核定中橫公路復建可行性研究，根據科學的變異分析，中橫地質將於明年進入穩定期，崩塌機率小於1％，也代表打通中橫的日子不遠了，希望復建計畫要繼續克服萬難，加速推動。