成衣雙雄今年營運逐季成長

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品牌客戶下單動能可望逐漸加強，成衣雙雄儒鴻(1476)、聚陽(1477)訂單能見度約達六個月；儒鴻目前自有產線產能稼動率可維持9成、外包廠發包約2-3成。聚陽目前上半年訂單都已掌握。

產業景氣漸回溫，成衣廠預期，第二季開始自有產線可漸回到滿載，外包則有2成的提升。今年營運應可逐季成長。下半年表現會優於上半年。

儒鴻指出，今年成衣客戶慢慢回補庫存，使成衣廠營運成長的力道會慢慢增強。以整體看，目前自有廠的產線稼動率約達9成，外包廠占比約2-3成。

隨著訂單量增加，儒鴻預估，外包廠出貨比重會慢慢提升，目標要恢復至過往約35％-45％。

對今年主要客戶需求及下單動能預期，儒鴻指出，今年中小型品牌客戶成長力道明確，通路商又比品牌商狀況更好。至於品牌客戶，Lululemon訂單恢復較快。

雖然Nike因通膨因素，擔心消費者對於支出更加謹慎，在去年12月調降全年營收展望，因此預期Nike今年並無新增訂單，但在庫存去化下，第二季會開始進貨建立基本水位。

儒鴻目前訂單能見度約達六個月，第二季訂單明朗，並已開始接第三季訂單，預期今年整個成衣產業環境會逐季恢復正常水準。

聚陽目前手中美系客戶需求回籠很明顯，日系客戶展望續佳，看好今年市場復甦是全面性的。

新增產能是儒鴻、聚陽對今年營運成長審慎樂觀的基石；儒鴻今年新增產能主要聚焦印尼成衣廠。目前印尼廠月產能已開至100萬件，在2024年底前，月產能目標要達200萬件，若達成，則2024年產能增加幅度約一成。

聚陽2024年擴增產能則是印尼、越南及孟加拉都有，預計產能雙位數提升。