《國際政治》抓到了！ 美軍繳獲伊朗軍援胡塞武器

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國中央司令部（U.S. Central Command, U.S. CENTCOM ）周四發布聲明，宣稱1月28日美軍在阿拉伯海一艘船上繳獲來自伊朗的先進常規武器（conventional weapon）和其他具致命性的軍援裝置，這些武器正準備運往葉門由胡塞武裝組織（Houthi）控制的地區。

美國中央司令部表示，在該船發現逾200個包裹，裝有中程彈道飛彈零組件、炸藥、水下/水面無人機（UUV/USV）組件、軍用級通訊和網路設備、反坦克導彈發射器組件，以及其他軍用零組件。

美國中央司令部司令Michael Erik Kurilla表示，伊朗持續向胡塞武裝組織提供先進的常規武器，就是持續在破壞國際航運安全和商業自由流通。

自去年11月中旬以來，葉門胡塞武裝份子頻頻在紅海對國際商船甚至美國軍艦發動攻擊，以表達對以色列進攻加薩的強烈抗議，以及對加薩巴勒斯坦人的支持。為了削弱胡塞的攻擊能力，美英聯軍也多次直搗葉門摧毀該武裝組織的軍事設施。

胡塞發言人Yehia Sarea周四宣布該組織以飛彈攻擊行駛於亞丁灣的英國商船「萊卡維托斯號」（Lycavitos），並準確命中目標。美英聯軍周四則宣布再度空襲葉門紅海城市荷台達。