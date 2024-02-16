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《國際金融》ECB德加洛：首次降息不該拖太久

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲央行(ECB)官員、法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)在周五表示，有幾個令人信服的理由讓人相信，歐洲央行對於首次降息不應該拖太久時間。

德加洛對比利時媒體《回聲報》(L'Echo)表示，這並不是一個倉促行動的問題，但是漸進和務實的採取行動，可能比決定得太晚(降息)、然後不得不過度地調整要好。

德加洛的言論是在回覆媒體提問，即他的立場是否傾向於及早降息，然後採取溫和的寬鬆貨幣政策，而不是過晚的降息，然後較為激進地削減利率。

德加洛回答說：「我們將維持以數據為指導基礎，在我看來，不存在給出新的前瞻指引問題」。

他也補充說，對於未來貨幣政策，歐洲央行有「三個自由度」，即第一次降息時間點，以及隨後進一步放鬆貨幣政策的速度或節奏，以及利率最終下降的水準。

行長說：「我們擁有這三個自由度，這也說明了我們不應該將首次降息的時間點推遲太久」。

歐洲央行在一月會議將利率維持在4%的歷史高位。然而歐央行長拉加德(Christine Lagarde)在周四仍表示，歐央必須避免過早降息，因為這可能會導致高通膨的延長，甚至迫使央行再次收緊政策。

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