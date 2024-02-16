算力、資料中心與新3C運用加持 AI成長續添柴火

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農曆春節連假期間，美股由AI領軍，強勢創新高，第一金全球機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出，AI的運用日新月異，算力、資料中心具備強勁需求，新一代3C結合生成式AI，加上電動車、自動駕駛性能提升，從辨識、規劃、執行及控制等功能，都為AI成長動能續添柴火。

隨AI運用擴大層面，電動車、自動駕駛提升技術層次，機器人自動化產業也持續在發展正軌，張銀成表示，美股從去年底至今，由AI帶動半導體、科技股持續衝高，最具備成長動力觀察指標，如三大公有雲廠商去年第四季的業績增速，看到落底回升跡象，包括營收的成長與營收年增率向上躍升等，亞馬遜AWS季營收突破242億美元，微軟Azure營收突破172億美元，Google營收年增率則是大幅躍升至26％，全部歸功於生成式AI快速發展，帶動算力技術的升級，超級電腦GPU、資料中心、晶片等業績成長，挹注產業強勁投資動能。

此外，像是手機市場也已迎來復甦，張銀成觀察，從提供手機通訊的重要技術商，如去年第三季起高通（Qualcomm）通訊技術業務觸底回升，去年初以來泰瑞達（Teradyne）半導體檢測業務一路持穩，這些與智能手機相關的領域都可以看到走出谷底的現象。

不過，機器人自動化產業由於部份標的屬於與製造業設備技術，及工業自動化等領域相關，仍然受到中國景氣疲弱所干擾，然從相關指標的變化觀察，仍可發現生產製造正逐漸由谷底回升，張銀成說明，像是12月份工具機訂單的年成長率為-9.6％，衰退幅度收斂，發那科（Fanuc）的CNC數控系統及安川（Yaskawa）的馬達等訂單年增率出現觸底回升，也有助帶動後續營收回復力。

而在電動車、自駕與自動化領域，還有一個市場關注焦點，美國電動車大廠特斯拉的股價與營運表現，張銀成表示，儘管從去年的高點至今，特斯拉跌幅超過3成，近期更由於對於2024年的汽車銷量指引未明，引發市場疑慮及股價進一步修正，不過，張銀成提醒，特斯拉汽車在2023年採取降價策略下，平均車價及毛利率皆見下滑，不過隨即採取成本改善計畫，並已展現成效，毛利率逐步獲利改善好轉，另外，推動FSD（Full Self Driving）V12，透過神經網絡輸入龐大真人駕駛數據學習、訓練、校正，也已展現具備研發進展成果，打造平價車款，預計2025年推出，也希望再搶攻市占率。

AI算力、機器人運用發展勢不可擋，第一金投信強調，新型態AI賦能仍為投資主軸，近期AI股價再創新高，然面對降息預期降溫及降息預期幅度收斂等，投資熱情可能會受到投資情緒干擾，與獲利了結賣壓等，掌握長線標的跟隨趨勢向上行情，宜採單筆大跌時加碼，搭配定期定額長期策略，降低波動短線干擾因素執行非理性賣出。