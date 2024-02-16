孩子的紅包錢先別急著拿去全花掉！因為有機會讓孩子變成小富翁

隨著返鄉過年期間，許多親戚朋友發給小孩的紅包，你都會怎麼幫孩子規劃呢？開設NLP保險會員班的徐承庚老師表示，如果教會孩子善用紅包做好理財規劃，將來大學畢業就會有一筆錢可以提供他出國深造、有餘裕去創業、甚至有更好的經濟基礎，贏在同儕的起跑點。

徐承庚說：如果孩子在過年期間，會收到爺爺、奶奶、外公、外婆、叔伯舅姨…等親戚的紅包。總共加起來大約會收到3.6萬元的紅包左右，要孩子都拿去做理財，這實屬違背人性，所以可以拿出2成（7,200元）給孩子可以當作零用錢，讓孩子自己選擇這筆錢的靈活運用；剩下的8成（28,800元），則是效仿股神巴菲特推薦的S&P 500 ETF，拿出每一年紅包錢去定期定額投資。

根據S&P 500 ETF近30年的平均年化報酬率有10%來計算，孩子如果從出生到22歲大學畢業，總共僅拿出63萬元去投資，卻能夠讓孩子在大學畢業時，透過時間和複利的力量，錢滾錢滾出一筆206萬元！孩子可以將這筆錢為自己做出國深造的規劃；或是有一筆錢可以創業，不用跟父母親借錢；或是為孩子在出社會前奠定一個良好的經濟基礎。你會意識到讓孩子跟父母親一起見證複利的力量，同時提升孩子對投資的財商觀念，可以讓孩子在未來更懂得運用錢去讓未來的人生可以變得更好。要知道巴菲特在11歲時就開始學習投資了，我們在他身上看見了複利帶給他龐大的財富。所以，想要給孩子一個好的財商教育嗎？過年就是一個很好的機會教育。

#投資有賺有賠，民眾投資前應謹慎詳閱評估相關合約及說明書。