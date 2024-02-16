《汽車股》和泰車今年拚售17萬台 挑戰23年龍頭寶座

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【時報記者葉時安台北報導】TOYOTA/Lexus/HINO總代理和泰車(2207)於周五發布汽車市場展望與和泰汽車營運重點。去年台灣汽車總市場47萬6987台，刷新近18年來新高規模，和泰車三品牌合計總登錄超過16.6萬台，首次突破16萬台，創下集團有史以來最高台數紀錄，同時蟬聯22年台灣車市冠軍。展望今年，和泰車表示，雖全球經濟政治及各國央行貨幣政策仍充滿不確定性，但在各車廠生產供應回穩下，和泰車預估2024年市場仍有45萬台以上的水準，三個品牌將挑戰合計17萬台、市占率37.8%的新高銷售目標。和泰車開創集團移動服務全新時代。

2023年在各廠牌生產供應回穩，及多款重點新車上市助攻下，台灣汽車總市場來到47萬6987台，刷新近18年來新高規模，和泰車三品牌合計總登錄超過16.6萬台，首次突破16萬台，創下集團有史以來最高台數紀錄，同時蟬聯22年台灣車市冠軍，稱霸車市龍頭。

TOYOTA去年登錄超越12.9萬台，市占率27.1%；COROLLA CROSS連續3年問鼎全市場銷售第一，RAV4、ALTIS、TOWN ACE在進口車、轎車及小商車等主要車型級距，均獲得第一佳績。在高級車市場，Lexus登錄超過3萬台，市占率站上26.8%，創下豪華車市場單一品牌年度最高銷售紀錄；Lexus RX、NX、UX、ES分別在豪華中大型、中型、中小型SUV及豪華中大型房車中，均榮獲銷售冠軍，表現亮眼。TOYOTA及HINO商用車亦受到消費者肯定，除TOYOTA HIACE及GRANVIA車系共登錄1740台創新高外，和泰商用車3.49噸(含)以上市場登錄7245台，市占率36.4%，連三年稱霸商用車銷售總市場。

展望今年，2024年雖全球經濟政治及各國央行貨幣政策仍充滿不確定性，但在各車廠生產供應回穩下，和泰車預估全年市場仍有45萬台以上的水準。

今年和泰汽車將推出多款新車，包含TOYOTA帶來新世代大改款CAMRY，GR Yaris將迎來引擎性能調校後的小改款；Lexus已發表全新級距都會跨界休旅LBX，並帶來動力升級的全新UX 300h；商用車方面則規畫以專案進口完成車的方式，導入TOYOTA H2. City Gold氫能市區巴士，配合地方政府及客運業者實現氫能巴士於台灣落地運行，另也提供更多特裝車可供消費者選擇。2024年三個品牌將挑戰合計17萬台、市占率37.8%的新高銷售目標。

和泰集團持續以MaaS為願景，滿足顧客的「移動需求」。yoxi車隊將推出派遣系統2.0，增加「無縫接單」及「順風車」等新功能，建立高效率派遣機制，並與全球叫車平台 Uber 攜手合作，率先成為全台第一個可以透過yoxi或Uber平台派遣計程車司機的車隊。iRent將擴大共享車平台營運，目標加盟車隊突破800台，也將導入多款車型，滿足顧客需求。甫於去年新推出的旅遊規畫App「去趣」，2024年App下載目標超越200萬，除持續深化串接集團各移動服務，打造MaaS移動服務生態系外，並推出機票、住宿查詢及預訂功能，滿足各種旅遊需求，成為旅遊規畫首選App。