存股族喊讚 00929登買超冠軍 4大高股息ETF外資全回補

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【旺得富理財網 王順泉】台股大漲創新高後，今天小幅回檔，指數下跌37.32點，收18607.25點，成交量4061億元。外資買超36.80億元，投信賣超21.19億元，自營商買超53.32億元，合計3大法人買超68.93億元。

外資今天買超第一名為高股息ETF 00929復華台灣科技優息，敲進3.14萬張，股價上漲1%。台股4大高股息ETF全在買超之列，00919群益台灣精選高息加碼7916張、0056元大高股息4847張、00878國泰永續高股息3930張。此外，台股ETF龍頭0050台灣50，也買進9643張。

AI股漲多休息，廣達遭外資大砍2.18萬張，居賣超之冠，股價大跌6.75%。開紅盤大買的台積電也反手減碼7千多張。

法人表示，今天台積電等電子股漲多拉回，但傳產及金融股補漲，適度穩盤，使得大盤回檔不多，盤勢良性輪動，仍有持續創高的可能。下週美股仍有重要財報公布，特別是輝達財報將出爐，是否繳出讓市場驚艷的成績單，攸關台股AI族群走勢以及指數變化。

外資今天買超上市個股前10名為：復華台灣科技優息(00929)31455張、群創(3481)29471張、國泰智能電動車(00893)16831張、開發金(2883)14386張、英業達(2356)13592張、元大滬深300正2(00637L)12218張、中興電(1513)10635張、元大台灣50(0050)9643張、中工(2515)9462張、中信中國高股息(00882)9100張。

外資今天賣超上市個股前10名為：廣達(2382)21896張、新光金(2888)14965張、大同(2371)13342張、聯電(2303)9743張、中信金(2891)8927張、復華富時不動產(00712)8699張、台積電(2330)7088張、玉山金(2884)5892張、鴻海(2317)5157張、中租-KY(5871)4776張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。