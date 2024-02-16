開學典禮有創意 發「外幣紅包」深化國際觀

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

拿紅包是國人傳統習俗，桃園市新興國際中小學的開學典禮別開生面，發放外幣紅包給每位學生賀年，包含馬來幣、新加坡幣、澳幣、歐元、泰銖、美金、日幣、菲律賓幣，學生既驚喜又期待。桃園市長張善政也到場祝賀，指學生能認識各國特色，也深化國際觀。

新興國際中小學每年過年後開學都會發給學生外幣紅包，每個人拿到的都是不同國家的外幣，今年發放的外幣計有馬來幣、新加坡幣、澳幣、歐元、泰銖、美金、日幣、菲律賓幣等八種。現場還有外師扮演的財神爺與新興吉祥寶寶，同學拿著紅包與提著精巧可愛的燈籠，口說吉祥祝福的話，現場洋溢新春的喜悅與溫馨和諧。

張善政表示，是全台灣絕無僅有的開學活動，也是非常珍貴且具創意的教育方式，透過外幣鈔票上各國具代表性的人事物圖案，學生們能認識各國特色，進而深化國際觀。

此外，高齡104歲的新興高中創辦人與董事長魏照金也親臨現場祝賀大家新年快樂，並頒發紅包，同學看到魏照金都高喊「董事長爺爺好」，場面溫馨、福氣滿滿。

新興高中總校長魏宏恩說，發外幣紅包是新興國中小學國際教育的一環，同學每一年都很期待可以拿到不同的外幣，每次拿到外幣紅包就如同過年拆開福袋一樣，永遠都不知道裡頭到底裝了哪國的貨幣，令人期待與興奮！同學每年一拿到紅包就會先和同學討論這是哪國的錢，幣值和台灣匯率差距是多少；學校也會請老師在課堂上講解各種外幣上的圖案代表的意義，讓同學透過外幣更加了解不同的國家，他勖勉同學透過外幣紅包可以學習理財，懂得投資自己。

新興高中副總校長兼國際中小學校長林繼生表示，學校非常重視有感教育和國際教育，學校教育本來就要和生活結合，培養學生生活的能力。新興國際中小學有10位全職外師，平時透過課程、活動，增強學生的語文能力，開拓學生的國際視野，過年拿外幣紅包把國際教育與民俗結合，大家都覺得很新鮮、有意義，透過發放外幣紅包，也可以培養學生惜福感恩的心。學校的這份用心和付出，不僅滿足了同學「領紅包」的春節樂趣，也讓大家認識了不同國家文化。