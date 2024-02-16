《國際金融》日股漲翻天 最大贏家是「它」

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日股頻創34年新高下，日本調研單位NLI Research Institute根據日股15日收盤價計算，日本央行持有的日股ETF總金額已飆至近70兆日圓，約4,660億美元新高紀錄。其中，持有成本是37.2兆日圓，還有約32兆日圓未實現利益。

為了實施YCC（殖利率曲線控制）政策，日本央行在過去一直大幅買進日股下，已成為日本股票最大單一持有者，也是目前市場上最大贏家。日本央行手中這些資產的價格，相當於日本整年的稅收金額。

由於金額過於龐大，若直接在市場進行拋售，恐怕會引起很大的震盪，故日本央行也正與相關政府部門協調後續。此外，日本央行也差不多要決定，何時開始結束現在的超寬鬆貨幣政策。

2024年並沒有買進任何ETF的日本央行，在2023年期間僅買了3次。外界認為，這是日本開始要步入政策正常化的前奏。上周，日本央行副行長內田新一（Shinichi Uchida）曾表示，通膨一旦降至目標區，停止購買ETF是很自然的現象。市場也預估，日本央行將在4月新財年開始時就會走出負利率。

2010年，日本央行開始購買日股ETF，希望能降低金融市場的風險貼水（risk premium）。風險貼水也稱之為風險溢酬，就是有風險性的資產預期投報率，跟無風險性利率之間的相差比率。

從2020年新冠病毒開始全面性擴散後，日本央行趁機大買日股ETF以壓低殖利率為主。NLI Research Institute統計，日本央行手中的ETF，有三分之一是日經225指數的成分股，剩下的三分之二則屬於東證指數（TOPIX）的。

日本央行表示，目前會根據需求買進日股ETF，每年上限金額為12兆日圓。日本分析師認為，感覺日本央行對大量購買ETF有些懊惱，不過，還是要先把手中大量的ETF妥善處置才行。