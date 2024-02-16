小鹿文娛旗下 6 館推活動 入住完成一步驟送限量龍年燈籠

為響應一年一度的台北燈節「龍耀光城」，小鹿文娛旅宿集團位於西門町周圍6間旅店，推出「龍轉乾坤，好運龍總來！」活動。凡於02月17日至03月03日入住路徒行旅中華館、路境行旅府前館以及路徒PLUS行旅主題館、站前館的旅客，向櫃檯人員說出「通關密語」（提示：龍年吉祥話），即可獲得一份小巧別緻的龍年限量DIY燈籠；入住町記憶旅店及町記憶旅店3館的旅客，只要加入會員也可獲得一份龍年限量DIY燈籠，讓小鹿為您提供暖心多元的服務，打造舒心愜意的旅程（燈籠數量有限，送完為止）。

「路徒PLUS行旅」 大人系遊樂園，步行約 10 分鐘內可抵達「北門」燈區。圖/小鹿文娛提供

小鹿文娛指出，集團長期致力台北市西區的旅遊發展，非常樂見台北燈節在此盛大舉辦，同時也號召世界各地的鹿粉入住旗下6間鄰近燈節會場的旅店，欣賞融入在地文化的燈飾、同時收藏旅程的溫度與記憶，體驗璀璨的都市光景、全新的視覺享受盡收眼底。今年台北燈節主燈「城現光龍」以環保、再生打造，規畫三個展區無間斷光環境連接，從西門、中華路一段延伸到北門，將台北西區的草根性文化故事透過燈組呈現，位於台北燈節「一級戰區」的6個館別也期盼與旅客同樂，藉由「龍轉乾坤，好運龍總來！」活動，在萍水相逢的時刻，用一句簡單的祝福，交換一份溫暖好禮，以簡易的步驟組裝燈籠，營造春節同樂感，體現集團精神打造「好玩、有趣」的經營理念。

小鹿文娛表示，集團位在西門町周邊的6個旅店，步行到燈區均在10分鐘左右，「路徒行旅中華館」為最鄰近燈區的館別，步行3分鐘即可抵達「中華路一段」燈區；「町記憶旅店」及「町記憶旅店3館」步行5分鐘、「路境行旅府前館」步行約10分鐘內即可抵達「西門」燈區，一睹主燈在黑夜中展露耀眼姿態；「北門」燈區還有精彩的動態光雕展演，自「路徒PLUS行旅」步行10分鐘內也可抵達。

小鹿文娛強調，活動期間限量贈予旅客的龍年應景燈籠，除了共同響應台北燈節以外，也象徵與台北市政府一同將盛事打造成「城市明信片」的決心，讓觀光客的到來，不僅是尋覓休憩之處，手提燈籠漫步街頭的同時，也能感受市府用心營造的元宵節慶氛圍，帶給旅客獨一無二的在地文化體驗。