去年超徵調整至3,860億元 1月總稅收增26.3％、證交所連九紅

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【時報資訊 葉時安】財政部公布全國賦稅收入統計，去年度全國賦稅收入統計，經納計部分遞延入帳稅款，112年12月賦稅收入修正為1,685億元，較原初步統計增加243億元；全年度修正後112年全年實徵淨額為3兆4,562億元，年增加2,083億元或6.4%；高出預算數3,860億元（達成率達112.6%）。而今年元月實徵淨額為2,233億元，年增加466億元或26.3%，以營業稅、證券交易稅、關稅增加較多。其中證交稅單月實徵191億元，年增達1.8倍，創下連續九個月正成長。

財政部修正112年全國賦稅收入統計，經納計部分遞延入帳稅款，112年12月賦稅收入修正為1,685億元，較原初步統計增加243億元，其中營業稅、綜合所得稅及營利事業所得稅分別上修115億元、54億元及35億元。

修正後112年全年實徵淨額為3兆4,562億元，年增加2,083億元或6.4%；高出預算數3,860億元（達成率達112.6%），其中中央政府高出2,934億元（達成率113.4%），地方政府高出496億元。

113年1月全國賦稅收入初步統計，1月實徵淨額為2233億元，年增加466億元或26.3%，以營業稅增加132億元、證券交易稅增加122億元、關稅增加40億元較多。

營業稅（含金融業營業稅）1月實徵淨額1,014億元，年增加132億元（+14.9%），主因升息致金融業營業稅增加、國內需求穩定、適用外銷零稅率營業人申請退稅減少，加以礦產品、電腦及其附屬單元等進口稅額增加。

證券交易稅方面，1月上市櫃股票平均每日成交值為3,483億元（上年同月為2271億元），且因農曆春節落點不同，交易日數較去年同月增加9日，致全月證交稅實徵淨額191億元，年增加122億元或1.8倍。

關稅1月實徵淨額130億元，較上年同月增加40億元（+44.3%），主因小客車及動植物產品等進口稅額增加。