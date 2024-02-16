外資不顧價位強勢匯入 龍年匯市首收紅、重返31.3元

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外資熱錢大舉匯入，且幾乎是以千萬美元為單位猛烈匯入，加上美元指數高檔拉回，新台幣兌美元匯率擺脫開紅盤收黑頹勢，16日反攻向上，盤中一度勁揚近1角，最高來到31.33元，後續在31.3元上下波動，終場升值作收，金龍年首開紅盤。

外匯交易員指出，15日開紅盤匯市趨弱，主因海外ETF買盤，加上海外油款出去，美元買盤力道猛烈，但16日買匯力量消失，外資轉為匯入，加上出口商仍有伺機拋匯，一路拉升新台幣匯價，惟進口商在31.33元左右進場掛單買美元，壓抑匯價升幅，終場收在31.364元、升6.1分，總成交量放大至21.96億美元。

至於央行則是繼續放手，交易員表示，進出口商進場買賣、流動性十足，央行盤中僅在大的關卡小幅提供流動性，除非後續外資連續狂賣美元，預計央行屆時才會出手阻升。

根據央行統計，美元指數下跌0.28％，主要亞幣升貶互見，新台幣升0.19％最強，其次為星幣升值0.07％、人民幣平盤作收，日圓小貶0.02％、韓元貶0.1％。

至於17日為補班日，台北匯市獨步全球開市，交易員說，很多公司不補班，預計匯市成交量一定會少很多，且以過往經驗來看，通常補班日匯價都會偏貶，但由於量也不大，頂多就是小幅回落為主。

交易員表示，市場持續看好台股，但往上也是有蠻多壓力，台股位處創高階段，未來可能有些利多出盡，外資雖預料繼續匯入，但新台幣也是緩升為主，不會一路衝高：短線先觀察下周輝達財報，將直接影響AI族群表現，若財報看開得漂亮，台股將繼續向好，外資匯入帶動新台幣揚升。

匯銀預估，下周預料在31.28～31.43元區間震盪，上檔位置在31.45元左右，除非有很大量的美元買盤，否則新台幣仍是在此區間內徘徊為主。