搭高鐵前進馬祖！ 大推假期新玩法 陸空混搭更超值

高鐵假期精心策劃陸空新玩法，讓旅客一次購足高鐵來回車票、立榮航空機票、南竿或北竿民宿，方便南部的朋友們北上轉乘飛機前往馬祖走訪芹壁村，感受台版小希臘風情，欣賞馬祖藍眼淚的迷人風采，還可依個人喜好選擇2天1夜或3天2夜的自由行遊程。 高鐵假期的「玩轉馬祖卡蹓趣」專案，為南部的朋友們提供便捷、舒適的離島之旅，行程包含高鐵來回車票、台北松山機場飛往馬祖的立榮航空機票，讓南台灣的旅客，只要準備好行囊 就可輕鬆搭乘高鐵北上，再前往台北松山機場登機飛往馬祖，套裝行程不只提供超值優惠價格還讓您省時又方便。

以兩人成行平日出發為例，含左營-台北高鐵來回車票＋松山-馬祖立榮來回機票＋住宿一晚，每人只需6,299元起，價格比自行選購各別品項更超值，活動更加碼前100位報名的旅客，提供平日（週一至週三）2天1夜免費升等3天2夜的超值優惠，二人即可成行（限左營出發），專案優惠只到3月底！喜歡親近大自然、觀賞藍眼淚的朋友們可以盡快安排出發日期，把握季節限定的療癒系美景。

高鐵假期「玩轉馬祖卡蹓趣」，相關行程包含空、陸交通運具，方便居住南台灣的旅客搭乘高鐵轉乘飛機輕鬆自由行，一路愜意賞景拍照趣。馬祖藍眼淚美景曾被 CNN 列為世界 15大奇景之一，像是在北竿等地的沙灘，可欣賞到特別的沙灘藍眼淚，在南竿可一睹藍眼淚發出點點藍光及美麗波動之經典景緻，高鐵假期的方案中搭配南竿民宿2家、北竿民宿1家供旅客選擇，旅客可選擇2日的行程，或放慢步調的3日行程，讓「身、心、靈」徹底放鬆。