東石鄉3漁港碼頭逢漲就淹 縣府斥資1510萬改建加高

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嘉義縣東石鄉鰲鼓、副瀨、網寮三漁港的碼頭及作業平台高度不足，大潮時常造成海水溢漫，危及漁民養蚵捕魚的安全，嘉義縣政府將花費1510萬元改建，提高碼頭高度，預計今年6月動工，10月底前完工，縣長翁章梁今天前往副瀨漁港現勘。

嘉縣府農業處指出，鰲鼓、副瀨漁港碼頭及網寮漁港南側作業平台，由於地層下陷，高度明顯不足，每逢大潮，海水漫溢到碼頭，漁民出入海捕撈魚有危險，亟需改善。

但中央將鰲鼓及副瀨漁港列為低利用度漁港，網寮漁港南側作業平台則是位在漁港範圍外，無法爭取中央補助經費改建，因而縣長翁章梁指示縣府自籌經費，改善3座漁港的基礎建設。

嘉縣府農業處規畫鰲鼓、副瀨及網寮漁港加高工程改善內容包括碼頭面、作業區加高、電桿線路下地以及階梯、吊蚵機等附屬設施銜接，鰲鼓工程預算經費288萬元、副瀨工程經費912萬元、網寮工程預算經費310萬元，總共1510萬元。

副瀨漁港碼頭高度將拉高90公分，全面拉高至1.9米，目前最低處僅1.03米；鰲鼓漁港拉高55公分，全面拉高至1.9米，目前最低處0.75米；網寮漁港南側作業平台拉高20至60公分不等，目前最低處0.93米。

翁章梁表示，漁港是出海養殖牡蠣及捕魚的重要基地，更是漁民生命財產的保障，也是海洋漁業發展的最基本建設，但小漁港年久失修，加上地層下陷，漁民作業困難，漲潮時海水淹沒港口，中央無法補助的，縣府就必須出手，架高作業平台，防止漲潮海水漫淹進港，才能保障漁民工作安全。