玩家福音！華碩最新RX 7600 XT顯示卡提升遊戲體驗

遊戲玩家有福了！華碩今推出TUF Gaming / ASUS Dual Radeon RX 7600 XT顯示卡，相較RX 7600記憶體只有8GB，兩款產品皆搭載16GB GDDR6高速記憶體，可在1080p以上的超高解析度下提供疾速順暢的遊戲和光追體驗，可提供執行人工智慧和創作工作時所需的強大效能，再加上實惠好入手的親民價格，是新建或升級電腦裝置的好選擇。 憑藉大型散熱器、通風金屬強化背板與三個軸向式風扇，全新TUF Gaming Radeon RX 7600 XT擁有令人驚豔的冷卻效能，搭配頂尖的0dB技術，能在瀏覽網頁等較輕的負載狀態下自動停止風扇運轉，實現靜謐無擾的遊戲場域，玩家征戰時更心無旁鶩。此外，TUF Gaming Radeon RX 7600 XT另內建雙BIOS開關，可直覺切換最高效能、安靜模式；而兼具TUF前衛風格的全鋁製背板，則能強化支撐結構，安裝於任何機殼中均穩固無虞。 如果覺得3風扇設計的顯示卡尺寸過大，結合AMD RDNA 3架構與纖薄雙風扇的ASUS Dual Radeon RX 7600 XT將會是玩家們不容錯過的剽悍利器，其不僅非常適合小型主機使用，還可透過與TUF Gaming同級品相同的兩組軸向式風扇、0dB技術，成就無懈可擊的絕佳散熱，將繪圖運算推至顛峰。