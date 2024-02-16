捷運終於開進岡山車站 紅線延伸今試車拚6月通車

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高雄捷運紅線為擴大服務範圍，向南、北方向分別推出小港林園延伸線及岡山路竹延伸線，其中岡山路竹延伸線第一階段延伸至岡山車站路段，多項工程進度已進入收尾階段，今天開始展開試車作業，高雄市捷運局要拚今年6月通車。

捷運局表示，高雄輕軌於去年底成圓，全線通車試營運獲廣大市民朋友與旅客支持，延續市府交通建設願景，捷運紅線自南岡山站往北延伸一站至RK1岡山車站路段通車試營運為市府今年重要市政建設目標，目前該路段已達成捷運列車開始動態測試關鍵里程碑，並展開號誌系統行車測試作業，朝今年6月底通車試營運目標邁進。

有關岡山路竹延伸線第一階段工程捷運局說明，高雄捷運岡山路竹延伸線機電系統工程包含電聯車、供電系統、號誌系統、通訊系統、自動收費系統、中央監控及資料擷取系統及月台門系統等興建工程，目前岡山路竹延伸線RK1岡山車站已近完工階段。

捷運局說，包括路線段機電設備均完成安裝並開始測試作業，今起持續進行號誌系統單列車行車測試，接續將進行多列車行車測試，並執行車輛到站廣播、號誌行車路徑聯鎖設定、行控中心與現場子系統控制等一系列系統整合測試作業，完成後將進行系統穩定性測試並辦理初、履勘，預計今年6月底通車試營運。

岡山路竹延伸線未來將進行地二階段工程，延伸線串聯高雄路竹科學園區、橋頭第二園區、楠梓科技產業園區、岡山本洲產業園區等產業基地，服務北高雄35萬地方民眾及沿線就業人口，同時也是落實行政院南部半導體S廊帶建設的重要指標，整體工程預計在2027年底完工通車。