搭台積電日本廠商機 飛買家今年機上免稅品拚成長三成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

春節旅遊潮載客率已超越疫情前水準，反映對航空旅行的需求持續回升，易飛網（2734）子公司飛買家，也是虎航機上免稅品總運營商董事長周育蔚今（16）日表示，今年機上免稅品銷售可望再上一層樓，力拚成長三成。

周育蔚指出，飛買家跨入機上免稅品總運營商領域後，先在虎航取得佳績。台積電宣布將在日本熊本興建第二座晶圓廠，虎航現有福岡、佐賀兩條航線，車程均僅約1小時20分鐘，可提供便捷交通，預期也能帶動飛機上的消費商機，成為今年營運成長的助力。

周育蔚表示，飛買家上季又獲得越南航空十年長約，預計4月將實際接手飛機上的商品銷售，正式成為台灣第一家跨足國際航空免稅市場的企業。

飛買家去年營收逾6億元，其中虎航機上免稅品占50％，並一半則來自機場SIM卡、WIFI營收。回顧飛買家自2015年成立之後，緩步成長，2022年營收1.4億元、2023年營收逾6億元，年營收成長幅度超過300％，今年營運展望審慎樂觀。

飛買家總經理張仕賢指出台灣虎航去年機上免稅銷售量排行前五名商品當中，日式梅酒和美甲機高居冠軍、第二、三名是再生精露與保濕精華，第四名則為洗臉機，顯示美妝保養品等相關品項仍是機上消費重心，第五名則是虎航的超萌虎娃絨毛玩具。另外，具有台灣科技意象的新銳本土珠寶品牌亦有不錯佳績。前述熱銷商品，不少是飛買家與供應商共同商討行銷方案，因而獲得佳績。