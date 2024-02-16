《國際產業》中國版應材、超微崛起？華爾街「首選」曝光

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】正當華爾街許多人竭盡全力避開中國股票，但一些分析師卻向客戶推薦幾家中國晶片公司，儘管也附加警語：可能需要一段時間才能看到好處。

巴克萊銀行、Sanford C. Bernstein等華爾街投銀或券商近來提出搶先卡位中國晶片業的看法。Sanford C. Bernstein點名北方華創（Naura Technology Group Co.）和海光信息（Hygon Information Technology Co.）等晶片公司或許有一天會像應用材料（Applied Materials Inc）、超微（Advanced Micro Devices Inc.）等美國同業一樣名滿天下。

理由很簡單，即美國全力防堵中國取得尖端半導體技術，由於事關生存，這將加快中國本土晶片產業的發展，並為其本土企業創造巨大的機會，這些中國企業的投資將在未來幾年發揮效益。

華新資本總裁Sun Jianbo表示，對於早期投資者而言，這是一個充滿投資機會的產業，隨著更多資源投入中國晶片產業，一些本土公司將蓬勃發展。

為了應對美國與其盟友聯手對先進半導體技術實施出口管制，中國已經投入逾1000億美元培植國內半導體供應鏈。

Sanford C. Bernstein首選的中國晶片公司包括北方華創，稱該公司最能與應材相提並論。其分析師Qingyuan Lin表示，作為最多元化的中國半導體設備製造商，北方華創可望在中國迅速搶下市占版圖。

該投銀點名的另一家首選中國晶片公司是海光，在2019年6月遭美國政府撤銷許可之前，該公司曾獲准製造基於超微技術的伺服器晶片。儘管現在無法採用超微的技術，但海光在自行開發產品方面表現亮眼，並將受益於中國數據中心改採本地製晶片的大勢所趨。

根據彭博社調查，分析師平均預期北方華創今年營收約成長三分之一。相較之下，應材今年營收估將只成長1%。

巴克萊分析師表示，中國在2025年實現半導體自給率達70%的雄心壯志遭遇困境，該國想減少對進口的依賴，但這仍處於「漫長旅程的開始」而已。不過，隨著政府為本地生產砸下重金，中國半導體公司正在崛起，而中國的半導體產出可望在5到7年內翻倍成長。