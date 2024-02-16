旗海消失！ 桃園國旗屋驚傳「要拆了」 老闆曝真相

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桃園龍岡國旗屋店面內外掛滿國旗，老闆張老旺熱愛國旗，旗海飄揚成為熱門景點。但近日地方驚傳「國旗屋拆除」話題引熱議，事實上是因部分房舍占用都市計畫道路用地，昔因視線死角常發生事故，配合道路拓寬需拆1／3房舍。拓寬工程預計2月底開始施作，估4月完工。

龍岡忠貞市場位於平鎮、中壢與八德交界，雲南滇緬文化濃厚，每逢假日遊客如織，每年舉行的龍岡米干節更是地方盛事，其中知名米干店國旗屋位於龍平路、中正三路口，因店內外掛滿國旗聞名，過去老闆張老旺都在國慶日自辦升旗典禮，眾多政壇人物也都參加過，成為桃園知名景點。

近日桃園地方社群瘋傳「國旗屋要拆了」消息，引發熱議，目前國旗屋外的看板架已拆除，張老旺說，因土地重劃，房子確實是在道路用地上，且轉角易因視線死角發生車禍，再加上附近蓋新大樓移入人口增加，地方上經協調，才發公文要求拆除。

市議員舒翠玲指出，龍岡過去是眷村地區，部分道路未依都市計畫開發，近年道路問題為人詬病，且忠貞市場人潮多，有人認為是因國旗屋在轉角，但這說法也對國旗屋不公，因他們也是向國有財產署承租，故不是拆一間就能解決，而是經長期協調才得出解方。

張老旺表示，約15年前租下這棟房子開始賣米干，如今雖感到無奈，但仍要傾聽民意，拆如房屋的1／3，近日一直接到各界來電，許多人誤會他發生什麼事才要拆房，但只是配合政府政策。他也強調，拆除期間會正常營業，更手寫看板寫道「施工不便對不起、工程完畢掛國旗」。

工務局說明，國有財產署過去提供民眾承租此地，但會勘發現當地有瓶頸點易有視距差，這次龍平路拓寬範圍從中正三路至中正五路，共8戶有部分違建要在23日前拆除，市府將提供自拆獎勵金。平鎮區公所則提到，現況道路寬6至8公尺，這次拓寬道路長度約140公尺，寬度將變成10公尺，同時設置側溝和雙向各一車道，預計2月底開始施工，估4月完工。