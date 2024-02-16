議員批管線挖損頻率高 養工處：成立智慧道管中心後已改善

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新北市議員黃淑君指出，因工程施工挖損導致漏水案件，112年度在板橋區高達近300次，造成人民生活極大的不便，市府應落實立體圖資建置。新北市養工處表示，市府自從2020年成立智慧道管中心建立管線資料庫以來，以系統分析掌握緊急搶修路段，已大幅降低施工不慎挖損民生管線的機率，並已連續7連霸內政部營建署「公共設施管線資料庫管理供應系統考評計畫」全國特優殊榮。

養工處強調，深究造成管線破損並非工程開挖單一因素，管線單位埋設管線深度不足、管線材質老化等亦為主因，再加上管線單位早期未建立管線圖資，以致無法提供正確資訊而造成挖損現象，市府成立智慧道管中心就是為了建立管線圖資，並呼籲各管線單位定期汰換老舊管線更新圖資，與市府攜手徹底解決管線問題，減少挖損機率，共同提升環境品質。

養工處表示，市府於2020年首創全國開發3D管線擴增實境AR技術成立智慧道管中心，將以往只能在電腦上操作查詢的GIS平面2D管線圖資提升為3D立體化，對於地下管線位置不但較易判別，也可以減少挖掘失誤，大幅提升公共管線圖資之效能。

此外，市府也請自來水、台電、中華電信、瓦斯、有線電視等管線系統單位不斷更新納入圖資，要求管線單位派員進駐智慧道路管理中心，透過大數據分析、道路巡查方式，排列道路挖掘工程的優先順序，減少道路重複開挖情形。

智慧道管中心成立以來，已大幅減少道路挖掘，例如112年度共減少挖掘1163件，占年度總案件量12.3％，並藉由集中各大管線事業機構派駐人員，加強橫向協調機制，即時改善2943件交通維持缺失，有效降低道路施工對於民眾的衝擊。