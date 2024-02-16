東港烤蚵吃到飽食物中毒人數增至48 業者遭勒令停業回應了

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屏東東港鎮海鮮餐廳「碳集蚵仔200吃到飽」在過年期間爆出疑似食物中毒，經衛生局統計後，截至16日中午有48人反映身體不適，業者也遭勒令停業清消3天，全案持續調查中；對此，業者稍早也出面說明稱，結果要待蚵仔化驗後才知道，若蚵仔沒問題，就是消費者個人體質等問題。

屏東衛生局指出，截至16日中午有48人反映身體不適，當中有13人是醫院通報，另35人是來電反映，目前已採集相關環境及人體檢體送驗，後續經行政調查結果如屬食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

屏東衛生局進一步表示，針對業者未符合食品良好衛生規範準則部分，除責令業者限期改善外，已勒令業者停業清消3天。

對此，業者稍早出面說明稱，昨天確實有客人來電反映吃完烤蚵後有上吐下瀉的狀況，且衛生局人員也有來店內拿水跟蚵仔回去化驗，一切結果都要等化驗結果出來才會知道，如果蚵仔沒有問題，那就是個人體質問題，可能是吃過量、沒烤熟抑或腸胃不好等因素。

聽聞有民眾反映蚵殼上有白蟲，業者極力否認道，「白色那個不是蟲，是『白條』」，也就是蚵仔泡水後會吐出的白絲，他強調，他賣的蚵仔每天從嘉義東石送過來後都洗得非常乾淨，不僅沒有沙子、就是連爛土也看不到，且洗完後馬上冰在冰箱。

他說，如果蚵仔是店員幫忙烤的，店家當然要負責，但蚵仔是消費者自己烤的，所以現在只能等待衛生局的調查結果，不過自己也有在尋找問題所在，若真是蚵仔出問題，他會去向供應商反映。

縣議員林蔡鳳梅得知消息後，馬上詢問衛生局狀況，她說，東港是觀光大鎮，品嚐海鮮更是東港觀光的金字招牌，她會陸續追蹤關心該案件，要求相關單位徹查，給大家一個真相。