VOCA頂級瞬熱飲水機邀請吳慷仁擔任品牌代言人 再度攜手開創品牌新視野

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台灣精品家電VOCA水新鮮頂級瞬熱飲水機於去年邀請影視帝吳慷仁擔任品牌代言人，讓國人對於該品牌有更多認識，也讓VOCA頂級瞬熱飲水機創下亮眼佳績。吳慷仁以精湛演技於去年拿下第一座金馬影帝，VOCA感到與有榮焉，除了獻上無限祝福，且再與他延續代言合作，預期將為VOCA水新鮮打造出品牌新視野。

VOCA生活品味家吳慷仁，今年持續為消費者帶來全新生活視角，將探索VOCA頂級瞬熱飲水機如何以一杯新鮮活水，提升消費者的飲水生活品質。他坦言最享受每一次下戲後待在家裡的悠閒時光，家中所使用的生活家電有絕對堅持的品味與標準，特別是VOCA頂級瞬熱飲水機在提升生活品質讓他更有感。VOCA頂級瞬熱飲水機強調「瞬熱裝置」，泡咖啡再也不必耗時等待煮水，讓時間更有效率去運用，大幅提升生活品質，在家中也能擁有手沖咖啡的品味，而擁有VOCA，你也是生活品味家。」吳慷仁特別提到，去年與VOCA水新鮮合作後，對於「水」的純淨定義更加了解，也更懂得品味好水：「使用VOCA頂級瞬熱飲水機喝水，能深刻感受到每一杯水的新鮮餘韻，提升生活品味，就從一杯VOCA新鮮水開始。」

VOCA頂級瞬熱飲水機歷經無數次反覆試驗推出瞬熱裝置，以磁束渦流加熱科技，短時間即達95度高溫，無儲水桶設計，杜絕重覆加熱，搭配指定生飲級濾芯，保留微量礦物質，每一次都是新鮮給水；不排廢水，每度電平均可製成約12公升新鮮熱水，環保省電功能更是最大優勢。

搭配高科技無線觸控面板，能自由控溫、任意設定水量，輕薄主機，可隱藏安裝於廚房隱秘的空間，讓居家環境更時尚美觀，為消費者打造優雅美好的飲水生活。TC-X旗艦款搭配曜光金觸控龍頭，其優勢為瞬熱科技、無儲水桶，極簡純淨、定溫定量，記憶出水、自由控溫，隨濾即飲、慢速過濾，新鮮活水，3年保固、工程師免費到府安裝1次、3MDWS1500濾芯1件。

VOCA水新鮮承諾帶給消費者更好、更優質的生活品質，並將「純淨」重新定義，堅持不過度過濾，將水還原成最純淨的樣貌，從一杯水就能確信能造就一切。VOCA水新鮮為消費者建立飲水新標準、打造健康自然的飲水體驗，回歸自然純淨的健康飲水生活，帶領消費者體驗喝水最原始的美好感動。可查詢VOCA官網：https://www.voca.com.tw/、https://www.livtec.com.tw/

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