AI發威 2檔電動車ETF淨值衝新高

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台股封關期間美國AI題材利多不斷，AI相關概念股大幅上漲，台灣相關ADR漲勢凌厲，台積電ADR上漲超過10％、日月光投控ADR也有超過5％的漲幅，帶動電動車ETF飆漲，近期永豐智能車供應鏈ETF、國泰智能電動車ETF淨值皆衝新高。法人指出，市場樂觀看待在2月22日，最大AI 晶片商Nvidia公布財報的成績，預計AI的熱潮在獲利拉動下將成為今年成長主軸。

永豐智能車供應鏈ETF經理人林永祥表示，永豐智能車供應鏈ETF持股多為台灣AI供應鏈，包含台積電、日月光、緯穎、緯創和廣達都是AI半導體和設備的主要業者。在這波台積電領頭的大漲之下，帶動永豐智能車供應鏈ETF淨值15日突破16元，創下成立以來新高價。

封關期間NVIDIA以及組裝AI伺服器的Supermicro擴大漲勢，而台廠在封關期間已公布的營收也多數符合市場預期，因此，看好今年的下游的台廠AI供應鏈有望受NVIDIA和Supermicro激勵持續有好表現，投資人可以透過相關ETF參與AI成長機會。

國泰智能電動車ETF基金經理人游凱卉表示，近日美股於台股封關期間飆漲，主要上漲族群為 AI、半導體類股，美超微狂飆 36.55％，AI 精神指標輝達則衝上700 美元大關，也定調今年科技股的絕佳漲相，國泰智能電動車ETF自2月1日以來，從17.6元上漲至19.01元。

游凱卉表示，後市電動車利多不斷，人機互動的智能技術躍升、全球環保意識抬頭、各國政府政策支撐，皆促成全球電動車市場蓬勃發展，預期全球電動車出貨量未來將維持高速增長，根據 EV Volumes.com 資料，隨電動車銷量增加，預估未來滲透率將同步提高，2030年有機會成長到近60％，加上世界各國政府都積極增設充電站，預估2022年至2030年，全球電動車充電站將以逾兩成的年複合成長率成長。且今年在歐美景氣逐步轉好的情境下，耐久財消費力道將更加強勁，電動車產業有望加速成長。

游凱卉表示，車用半導體需求強勁，相關大廠有望受惠，且歐盟新的二氧化碳排放限制即將於2025年生效，各國對於電動車的供應量和需求量增加的趨勢不變，國泰智能電動車ETF聚焦全球電動車上中下游頂尖供應鏈，指數持股不只包含特斯拉、比亞迪等電動車代表企業，更囊括了如輝達、超微等相關半導體產業的指標類股，近一年的累積報酬率有66.76％，表現優異長線商機可期，建議投資人定期定額投入，把握未來電動車黃金趨勢。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，以電動車來看，去年第四季受歐美罷工及年末假期影響，拉貨較為趨緩，影響廠商營收及股價表現，預估年後需求將逐步恢復動能，而電池價格維持低檔，有助電動車價格下降，提升整體滲透率；另在綠能方面，截至去年11月太陽能及離岸風電累積裝置容量分別為12.02GW、1.76GW，相較2025年目標20GW、5.6GW進度相對落後，預期再生能源建置進度將加速，相關持股連帶受惠。