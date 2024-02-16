《鋼鐵股》中鋼翁董：緩步復甦但存變數 朝智慧精緻鋼廠邁進

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【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)、集團子公司中龍鋼鐵雙雙於周五舉辦113年新春開泰祈福典禮，中鋼典禮由董事長翁朝棟擔任主典官，中龍鋼鐵由總經理呂紹榮擔任主典官。翁董事長指出整體大環境處於緩慢復甦階段，但仍存在諸多不確定變數及挑戰，中鋼除了於去年宣示新願景、推動二軸三轉工作，朝成為智慧精緻鋼廠目標邁進，也洽請外界專家來指導利用AI技術降低生產成本及提高生產效率。中龍經營方針今年也已訂定七項標竿目標。

中鋼翁董事長致詞時表示，過去一年受到國際通膨與升息、烏俄戰爭、以哈衝突、大陸經濟疲軟及地緣政治風險等影響，台灣去年經濟成長率約1.4%，為近14年來新低，與109年新冠疫情蔓延時相比，企業經營環境更加艱困，惟去年中鋼仍繳出自結合併營收3633.26億元及合併稅前淨利達45.98億元的成績，其中合併稅前淨利更超越109年的27.68億元。

翁董事長進一步說明，中鋼去年營運不但屢屢突破重重難關，同仁也敬業踏實推動ESG工作，例如產出首批符合碳中和宣告之鋼材，也在台灣碳權交易所揭牌後成為首批購買國外碳權商品的企業；另外，中鋼集團軌道工程團隊不辱使命，高雄輕軌二階工程提前如質完工，環狀輕軌成圓成為高雄市民最棒的新年賀禮。

展望全球經濟發展，世界鋼鐵協會(worldsteel)統計去年12月的全球粗鋼產量為1.36億噸，已連續9個月降減，顯示全球鋼鐵供給持續收縮，該協會也預估今年鋼鐵需求量達到18.49億公噸，較去年成長1.9%；另外，國際貨幣基金(IMF)預估今年全球GDP成長率上修到3.1%，行政院主計總處也預估今年台灣GDP成長率3.35%，翁董事長指出整體大環境處於緩慢復甦階段，但仍存在諸多不確定變數及挑戰，中鋼面對外在環境急遽變化，除了於去年宣示新願景、推動二軸三轉工作，朝成為專、精、強的智慧精緻鋼廠目標邁進，也洽請外界專家來指導利用AI技術降低生產成本及提高生產效率。翁董事長期勉主管及同仁們謙虛學習，加速公司智慧ERP系統及相關AI技術開發。

總經理王錫欽致詞時也表示，ERP系統是中鋼過去引以為傲的核心競爭力，台灣的競爭優勢也是數位科技，除了勉勵主管及同仁在數位轉型方面研擬更具體的方案外，對於今年經濟情勢也引述中央研究院所提的「雪融春暖偶寒流」，即使今年經濟看似向好，仍要戒慎恐懼，步步為營，期許金龍年中鋼再創佳績。

中龍鋼鐵總經理呂紹榮表示，今年2024年為甲辰年青龍年，盼中龍今年業績能夠成長，同時持續深化與客戶合作關係，加上公司內部持續降低成本，開發利基產品，在天助、人助、自助的努力之下，來轉虧為盈。

今年中龍的經營方針已訂定七項標竿目標，包括無重大職災、提升鋼品出貨量、增加高品級產品比率、增加電爐精緻鋼品比率、建構智能工場、降低成本、減少排碳量等。

此外，呂總經理特別強調有幾項工作必需落實執行，第一項為做好工安；第二項為做好環保；第三項為降低成本、擴大利基；第四項為充分運用中龍兼具高爐、電爐設備之優勢，發展高品級低碳產品，例如RC40、RC60，供應集團低碳材料的需求；第五項為持續開發精緻鋼品，提升獲利能力。