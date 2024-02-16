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《日股》快要衝破3萬9 日經周線連3紅

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在日圓貶破150關鍵匯價後，日經16日繼續上攻，盤中一度最高來到38,865.06點，想要衝破3萬9的企圖心相當明顯。收盤時，日經指數收38,487.24點，漲329.3點或0.86%。東證收2,624.73點，也漲32.88點或1.27%。

路透社統計，日經指數目前距離日本泡沫經濟最高峰時期，也就是1989年所創下的歷史高點38,957點只有差一點而已。粗估，日經本周周線漲4.7%左右，已連3周收紅，今年迄今漲幅已高達15.6%上下。

分析師指出，雖然亞股大部分也走高，像是MSCI日本除外的亞太地區僅漲0.3%，實在無法跟日經相比。至於跟全球其它主要經濟體比較，日本跟英國的經濟表現不佳，歐洲應是下一個衰退的地區，美國可能還沒這麼快。

不過，野村證券15日曾預測，日經指數將在2024年底前來到40,000點大關，理由是日本通貨緊縮結束、全球已擺脫對中國大陸股市的依賴，還有日企公司治理改善等。

兌換一美元匯價在150.27附近的日圓表現疲弱，波動區間為149.83至150.37。另外，汽車族群在上漲1%的豐田汽車帶動下走高，像是本田漲1.77%，日產漲1.29%，三菱汽車更是大漲2.11%左右。

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