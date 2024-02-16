搶櫻花季、黃色小鴨商機 入住福容加贈限量好禮

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海外旅遊費用高漲，留在國內度假旅行人增加，雖然今年春節連假較短，較去年少3天，惟福容飯店連鎖旗下福容大飯店、福容徠旅各分店春節訂房仍較去年成長，而假期後半段天氣轉晴，加上櫻花季、高雄黃色小鴨等熱潮帶動出遊人潮增加，更推升平均住房率達到平均7-8成。隨著熱潮延燒，福容飯店連鎖看好住房率將持續成長。

鑑於春節期間不少服務業人員仍需堅守工作崗位，無法享受假期，福容大飯店推出服務業、飯店同業優惠專案，福容桃園店「飯店同業換你玩住房專案」，3月31日前入住豪華雙人房2,888元起含早餐，加贈福隆海洋溫泉粉。福容高雄店「服務業住房專案」，3月31日前入住每日限量5間的雙人精緻客房，3,299元起含早餐，再贈保濕面膜。福容花蓮店「換你來玩！2024服務業住房專案」，6／30前入住雙人客房，3,510元起含早餐，可享用三溫暖、福隆海洋溫泉粉。

年假後半段連續幾天轉晴，加上寒假尾聲，福容大飯店春節住房率較去年成長，各分店住房率平均7-8成，許多民眾都提早預訂好房間安排全家出遊。麗寶福容大飯店2024春節期間平均住房率約80％，除夕到初三都近滿房，飯店位於麗寶樂園渡假區內，吃、喝、玩、樂、住一站滿足，吸引許多爸媽帶全家大小一起同樂。福容淡水漁碼店春節住房率近8成，由於正值淡水天元宮櫻花季，吸引不少客人入住，享受泡湯、品茶、賞櫻、走春。其他包含：福容台北一館、福容台北二館、福容桃園店、福容中壢店、福容桃園機捷A8店、福容墾丁店等等都有不錯的成績，較去年春節住房率約有10-15％成長。

眾所期待的淡水天元宮吉野櫻，每年約2月底到3月粉嫩綻放，被「網路溫度計」列為台日韓十大賞櫻景點，濃郁中國風建築外觀搭配粉嫩櫻花更成為一大絕景，福容淡水漁碼店推出「春遊淡水住房專案」平日兩人成行6,699元起，假日需加價1,000元贈送單人下午茶、自行車租借、樂活初號店伴手禮抵用券等。黃色旋風襲捲高雄，2／25前把握最後機會朝聖超療癒的黃色小鴨，入住福容高雄店豪華雙床愛河景5,699元起，含自助早餐、福隆海洋溫泉粉、限量小鴨造型禮品組，每日限量5間，會員價5,015元，再加贈一位150公分以下的兒童免費入住。入住福容徠旅高雄店IKEA主題房─北歐小屋，或是閱旅一大床房型，兩人入住只要4,588元起。