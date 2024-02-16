旅宿業缺工！獸醫助理報客服培訓班 成功轉職房務員

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疫後觀光產業復甦，旅遊人潮有增無減，為有效紓緩疫後旅宿業基層人力缺工問題，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署開辦「客房服務人員培訓班」，曾任獸醫助理的陳穎杰，3年前因照顧雙親選擇退出職場，重返職場後，他報名「專案缺工職業訓練試辦計畫」的「客房服務人員培訓班」，結訓後不僅獲得參訓獎勵金5000元，還成功轉任飯店房務員，開啟轉職新人生。

大學主修動物科技學系的陳穎杰，在退伍後曾從事獸醫助理7年，2020年疫情期間因父母身體出狀況，他選擇辭去工作，專心在家照顧父母。等到3年後父母身體逐漸好轉，他才決定重返職場，考量到先前擔任獸醫助理工時無法兼顧家庭，陳穎杰決定轉換跑道，偶然間在社群平台發現桃竹苗分署有開辦「客房服務人員培訓班」的課程，於是他便決定報名參訓。

透過243小時的課程培訓，陳穎杰從一位門外漢，到成功考取「旅館客房服務」丙級技術士證照，除了習得客房、客務管理等學科知識，更在客房浴室清潔與保養、家事管理與綜合實習等術科訓練上，奠定了客房服務人員所需具備的專業能力。

在外聘老師的幫助下，他成功通過面試，結訓不到一個月，即錄取龍潭名人堂花園大飯店房務部，擔任房務人員，自去年12月18日上工後，已穩定就業2個月，工作能力也獲得公司認可。

陳穎杰表示，房務員並非單純付出勞力而已，工作中有許多細節要注意，並靈活運用整理技巧，才能做得快又好；他也很感謝職訓老師的協助，讓他在參訓的過程中，更加了解產業的工作內容，對他轉職的幫助很大。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為協助疫後缺工的觀光休閒產業補充人力，分署配合開辦各式觀光旅宿相關課程，包含咖啡達人輕食專班、中西式伴手禮製作、烘焙食品專業、人氣民宿經營管理及客房服務人員培訓班等訓練課程。歡迎有興趣想從事觀光產業相關工作的民眾報名參訓並於訓後協助媒合就業，更多課程歡迎上台灣就業通及桃竹苗分署網站查詢及報名，相關問題可電洽03-485-5368轉分機1602-1641自辦訓練科。

此外，相關業者如有人力短缺，可向中央目的事業主管機關提出職缺需求，同時上台灣就業通-找人才網站或至各公立就業服務機構登錄求才職缺，詳情請上「疫後改善缺工擴大就業方案」專區查詢。