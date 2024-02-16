清明節連假四天 離島管制航線2／19開放訂位

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2024年清明節有四天連假，交通部民用航空局16日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,266架次，計113,226個座位數，並自2月19日（下週一）上午9時起開放訂位。

今年清明節假期自2024年4月4日（週四）至2024年4月7日（週日）有四天連假，民航局規劃，4月3日（週三）至4月8日（週一）為航空疏運期，共計六天。民航局指出，清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線664架次、55,810個座位數；金門航線448架次、46,906個座位數；馬祖航線154架次、10,510個座位數；上述3離島航線（不含澎湖-金門航線）共計提供1,266架次、113,226個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局指出，此次清明節連假，於尖峰時段4月3日至4月5日台灣出發往離島方向，以及4月6日至4月8日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。

旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。此外，民航局提醒，民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。