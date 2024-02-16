陽明交大醫學院第2屆院長今布達 神經內科專家王署君出任院長

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陽明交通大學醫學院於16日舉行合校後第2屆院長布達典禮，正式宣布由神經內科專家、台北榮民總醫院副院長王署君接任陽明交大醫學院院長。

王署君為陽明大學醫學系第7屆校友，1996年至美國賓州費城天普大學附設頭痛中心進修，醫學專長為頭痛醫學，曾任北榮神經醫學中心主任、台灣頭痛學會理事長、台灣神經學學會理事長、陽明大學醫學系系主任，目前同時擔任臺北榮民總醫院副院長，並榮獲國內外許多項殊榮，展現了其在臨床醫學、學術研究與醫學教育領域的卓越貢獻。

王署君在致詞回顧自己與陽明交大醫學院超過40年的深厚緣分。他表示，歷任院長對醫學院教學環境與學術研究基礎的貢獻，特別提到陳震寰院長在合校轉型期與醫學院評鑑中的努力，以及在尹衍樑先生支持下，陳院長帶領大家規畫博愛校區書田館，為本院未來智慧醫療之教學、研究及臨床場域，以及持續深化與電機、資訊等其他不同領域學院進行跨域研究合作打下紮實的基礎。

王署君承諾將努力推動醫學院的發展，實現其願景：積極探索與發展生物醫學、公共衛生、工程醫學及醫學教育，達到世界領先。

王署君也提出包括臨床、基礎、工程緊密合作，積極招募與培育人才，優化現行教師升等制度，推動跨域學習與多元發展，創立與發展中醫系／工程醫學／膜蛋白中心，以及強調國際合作等重點工作方向。

為了達成這些目的，王署君說，需要包括北中高3家榮總、振興醫院、亞東醫院與其他教學醫院與醫學院及陽明交大附醫一起攜手合作。同時也特別強調將作為陽明交大及北榮的橋樑，促進資源共享，實現人才培育與臨床交流及學術研究與醫學教育的兩個雙贏。

王署君指出，他已經準備好迎接挑戰，並承諾將全力以赴，不辜負大家的期望。他已買了兩個時鐘放在辦公室，提醒自己分秒必爭的故事。典禮尾聲，尹衍樑先生以國立陽明醫學院創院韓偉院長所題「非以役人，乃役於人」八字，期許王院長帶領醫學院邁向新頁，承諾將聆聽眾人意見，匯聚共識，本著積極主動服務精神，帶領醫學院迎接AI快速創新，多元跨域新世代。